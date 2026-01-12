Суд прекратил дело о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по гражданскому делу о восстановлении в должности бывшего первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова, так как тот отказался от исковых требований, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Нефтеюганский районный суд сообщает о прекращении производства по гражданскому делу по исковому заявлению Павла Гусенкова к администрации города Нефтеюганска о восстановлении на работе… До начала судебного заседания истец направил в суд ходатайство об отказе от исковых требований и о прекращении производства по делу", – говорится в релизе инстанции в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, в ноябре 2025 года на основании распоряжения о прекращении трудового договора Гусенков был уволен, позднее он подал иск о восстановлении в должности. Ранее Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление с требованием об увольнении Гусенкова из-за утраты доверия.
Окружное управление СК РФ отмечало, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2023 году он поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является муниципалитет.
"Единая Россия" приостановила членство Гусенкова в партии. На должность замглавы он был назначен в 2022 году.
