Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/sud-2067306963.html
Суд прекратил дело о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска
Суд прекратил дело о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска - РИА Новости, 12.01.2026
Суд прекратил дело о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска
Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по гражданскому делу о восстановлении в должности бывшего первого... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:26:00+03:00
2026-01-12T08:26:00+03:00
происшествия
нефтеюганск
ханты-мансийский автономный округ
россия
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250603/neftejugansk-2020586573.html
нефтеюганск
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нефтеюганск, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Суд прекратил дело о восстановлении в должности экс-замглавы Нефтеюганска

Бывший вице-мэр Нефтеюганска Гусенков передумал возвращать должность через суд

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа прекратил производство по гражданскому делу о восстановлении в должности бывшего первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова, так как тот отказался от исковых требований, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Нефтеюганский районный суд сообщает о прекращении производства по гражданскому делу по исковому заявлению Павла Гусенкова к администрации города Нефтеюганска о восстановлении на работе… До начала судебного заседания истец направил в суд ходатайство об отказе от исковых требований и о прекращении производства по делу", – говорится в релизе инстанции в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, в ноябре 2025 года на основании распоряжения о прекращении трудового договора Гусенков был уволен, позднее он подал иск о восстановлении в должности. Ранее Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление с требованием об увольнении Гусенкова из-за утраты доверия.
Окружное управление СК РФ отмечало, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2023 году он поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является муниципалитет.
"Единая Россия" приостановила членство Гусенкова в партии. На должность замглавы он был назначен в 2022 году.
Кадры с подростком, устроившим серию поджогов автомобилей в Нефтеюганске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Нефтеюганске подросток совершил серию поджогов автомобилей
3 июня 2025, 07:23
 
ПроисшествияНефтеюганскХанты-Мансийский автономный округРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала