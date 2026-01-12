"Без автопилота": что будет с кредитами и вкладами в 2026-м

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. К концу минувшего года большая часть аналитиков прогнозировала ключевую ставку на уровне 13 процентов, однако этого не случилось. О том, что предсказывают на 2026-й, — в материале РИА Новости.
Будет следить
После декабрьского понижения на полпроцента глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала: в дальнейшем — никакого автопилота, все — исходя из динамики инфляции.
"Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз", — пояснила она.
Регулятор намерен проследить, как цены, а также потребители и бизнес отреагируют на повышение НДС, тарифов на жилищно-коммунальные и другие услуги, как изменится ситуация с про- и дезинфляционными рисками.
Возможные варианты
По ожиданиям Банка России, инфляция вернется к целевому показателю в четыре процента во второй половине года, средняя ключевая ставка — 13-15 процентов. То есть снижение продолжится, но медленно и осторожно, отмечает аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.
Проинфляционные риски пока преобладают, считают в ЦБ. Основные факторы — инфляционные ожидания, налоговые изменения и внешние условия. Плюс геополитика. Многое зависит от переговоров по Украине.
"При снижении геополитической напряженности пространство для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики может расшириться. При ухудшении фона регулятору придется сохранять жесткую позицию дольше", — считает Замалеева.
Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО "Опоры России" Сергей Елин полагает, что в начале года (заседание намечено на 13 февраля) Центробанк опустит ставку на 0,5 процентного пункта. Так было в предыдущие разы.
По его словам, регулятору понадобится постоянно искать баланс между поддержкой кредитования, инвестиций и риском разгона инфляции.
Главное — держать инфляционные ожидания под контролем.
"Нужно, чтобы темпы роста цен остались умеренными и продолжилось уверенное продвижение к цели в четыре процента", — подчеркивает эксперт.
Сдержанные решения на последних двух заседаниях явно формируют предпосылки для "некоторого ускорения" в 2026-м, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Однако максимум на полтора процентных пункта.
"На заседании в феврале мы увидим 15 процентов", — предсказывает он. А к концу года — 11-12,5.
Генеральный директор инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов прогнозирует диапазон 12-14 процентов, если, конечно, инфляция пойдет вниз.
Вид на здание Банка России
Влияние на людей
"Для вкладчиков 2026-й — это год постепенного уменьшения доходности по депозитам, хотя по историческим меркам проценты будут высокими", — отмечает Замалеева.
По мнению Балынина, банковский вклад останется лучшим финансовым инструментом для размещения сбережений благодаря нулевым рискам и неплохой прибыли.
Регулятор ставит перед собой задачу не допустить нового разогрева цен. Эксперт называет предстоящий год "переходным" к восстановлению баланса между сбережениями, кредитной и потребительской активностью.
Денежные купюры и монеты