"Без автопилота": что будет с кредитами и вкладами в 2026-м - РИА Новости, 12.01.2026
08:00 12.01.2026 (обновлено: 08:03 12.01.2026)
"Без автопилота": что будет с кредитами и вкладами в 2026-м
"Без автопилота": что будет с кредитами и вкладами в 2026-м - РИА Новости, 12.01.2026
"Без автопилота": что будет с кредитами и вкладами в 2026-м
К концу минувшего года большая часть аналитиков прогнозировала ключевую ставку на уровне 13 процентов, однако этого не случилось. О том, что предсказывают на... РИА Новости, 12.01.2026
"Без автопилота": что будет с кредитами и вкладами в 2026-м

Замалеева: Центробанк будет действовать медленно и осторожно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Светлана Медведева. К концу минувшего года большая часть аналитиков прогнозировала ключевую ставку на уровне 13 процентов, однако этого не случилось. О том, что предсказывают на 2026-й, — в материале РИА Новости.

Будет следить

После декабрьского понижения на полпроцента глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала: в дальнейшем — никакого автопилота, все — исходя из динамики инфляции.
"Реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз", — пояснила она.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Набиуллина: России недостаточно коснуться инфляции в четыре процента
19 декабря 2025, 17:46
Регулятор намерен проследить, как цены, а также потребители и бизнес отреагируют на повышение НДС, тарифов на жилищно-коммунальные и другие услуги, как изменится ситуация с про- и дезинфляционными рисками.
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров
Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров

Возможные варианты

По ожиданиям Банка России, инфляция вернется к целевому показателю в четыре процента во второй половине года, средняя ключевая ставка — 13-15 процентов. То есть снижение продолжится, но медленно и осторожно, отмечает аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.
Проинфляционные риски пока преобладают, считают в ЦБ. Основные факторы — инфляционные ожидания, налоговые изменения и внешние условия. Плюс геополитика. Многое зависит от переговоров по Украине.
"При снижении геополитической напряженности пространство для более быстрого смягчения денежно-кредитной политики может расшириться. При ухудшении фона регулятору придется сохранять жесткую позицию дольше", — считает Замалеева.
Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО "Опоры России" Сергей Елин полагает, что в начале года (заседание намечено на 13 февраля) Центробанк опустит ставку на 0,5 процентного пункта. Так было в предыдущие разы.
По его словам, регулятору понадобится постоянно искать баланс между поддержкой кредитования, инвестиций и риском разгона инфляции.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Госдума будет делать все для снижения ключевой ставки, заявил Володин
23 декабря 2025, 14:26
Главное — держать инфляционные ожидания под контролем.
"Нужно, чтобы темпы роста цен остались умеренными и продолжилось уверенное продвижение к цели в четыре процента", — подчеркивает эксперт.
Сдержанные решения на последних двух заседаниях явно формируют предпосылки для "некоторого ускорения" в 2026-м, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Однако максимум на полтора процентных пункта.
"На заседании в феврале мы увидим 15 процентов", — предсказывает он. А к концу года — 11-12,5.
Генеральный директор инвестиционной компании "Диалот" Егор Диашов прогнозирует диапазон 12-14 процентов, если, конечно, инфляция пойдет вниз.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России

Влияние на людей

"Для вкладчиков 2026-й — это год постепенного уменьшения доходности по депозитам, хотя по историческим меркам проценты будут высокими", — отмечает Замалеева.
По мнению Балынина, банковский вклад останется лучшим финансовым инструментом для размещения сбережений благодаря нулевым рискам и неплохой прибыли.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Назван способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году
19 декабря 2025, 02:17
Регулятор ставит перед собой задачу не допустить нового разогрева цен. Эксперт называет предстоящий год "переходным" к восстановлению баланса между сбережениями, кредитной и потребительской активностью.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
