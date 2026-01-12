https://ria.ru/20260112/ssha-2067482384.html
Бессент предупредил Трампа об ущербе от преследования Пауэлла, пишет Axios
Бессент предупредил Трампа об ущербе от преследования Пауэлла, пишет Axios - РИА Новости, 12.01.2026
Бессент предупредил Трампа об ущербе от преследования Пауэлла, пишет Axios
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что расследование в отношении нынешнего руководителя Федеральной... РИА Новости, 12.01.2026
сша
Axios: расследование в отношении Пауэлла нанесло ущерб фондовым рынкам США
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что расследование в отношении нынешнего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "нанесло ущерб" американским фондовым рынкам, сообщил портал Axios
со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее данные торгов и комментарии аналитиков показали, что основные фондовые индексы США
снижаются в понедельник после заявлений Пауэлла
, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.
"Министр финансов Скотт Бессент
поздно вечером в воскресенье (по местному времени - ред.) сказал президенту Трампу
, что федеральное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы "нанесло ущерб" и может негативно повлиять на финансовые рынки", - говорится в публикации портала.
По данным источников, офис прокурора США Джанин Пирро в Вашингтоне начал расследование, не предупредив об этом министерство финансов, высших должностных лиц Белого дома или министерство юстиции.
Кроме того, опасения Бессента по поводу расследования связаны не только с финансовыми рынками, но и со сроком полномочий Пауэлла в качестве председателя, который истекает в мае. Как утверждают источники, администрация Трампа надеялась, что он уйдет в отставку раньше - как только президент назначит ему замену.
"Теперь этого не произойдет. Теперь (Пауэлл) прочно закрепился на своем посту. Это действительно всё запутало", - сказали источники порталу.
Пауэлл ранее заявил, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в сенате по теме многолетнего проекта реконструкции исторических зданий ФРС
. Угрозы он связал с давлением действующей администрации.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом".
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.