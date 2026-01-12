Бессент предупредил Трампа об ущербе от преследования Пауэлла, пишет Axios

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что расследование в отношении нынешнего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "нанесло ущерб" американским фондовым рынкам, сообщил портал Министр финансов США Скотт Бессент сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что расследование в отношении нынешнего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "нанесло ущерб" американским фондовым рынкам, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее данные торгов и комментарии аналитиков показали, что основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений Пауэлла , что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.

"Министр финансов Скотт Бессент поздно вечером в воскресенье (по местному времени - ред.) сказал президенту Трампу , что федеральное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы "нанесло ущерб" и может негативно повлиять на финансовые рынки", - говорится в публикации портала.

По данным источников, офис прокурора США Джанин Пирро в Вашингтоне начал расследование, не предупредив об этом министерство финансов, высших должностных лиц Белого дома или министерство юстиции.

Кроме того, опасения Бессента по поводу расследования связаны не только с финансовыми рынками, но и со сроком полномочий Пауэлла в качестве председателя, который истекает в мае. Как утверждают источники, администрация Трампа надеялась, что он уйдет в отставку раньше - как только президент назначит ему замену.

"Теперь этого не произойдет. Теперь (Пауэлл) прочно закрепился на своем посту. Это действительно всё запутало", - сказали источники порталу.

Пауэлл ранее заявил, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в сенате по теме многолетнего проекта реконструкции исторических зданий ФРС . Угрозы он связал с давлением действующей администрации.

Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом".