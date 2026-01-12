Рейтинг@Mail.ru
Бессент предупредил Трампа об ущербе от преследования Пауэлла, пишет Axios
23:54 12.01.2026
Бессент предупредил Трампа об ущербе от преследования Пауэлла, пишет Axios
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что расследование в отношении нынешнего руководителя Федеральной... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
скотт бессент
федеральная резервная система сша
сша
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, скотт бессент, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Федеральная резервная система США
Axios: расследование в отношении Пауэлла нанесло ущерб фондовым рынкам США

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что расследование в отношении нынешнего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла "нанесло ущерб" американским фондовым рынкам, сообщил портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее данные торгов и комментарии аналитиков показали, что основные фондовые индексы США снижаются в понедельник после заявлений Пауэлла, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями.
"Министр финансов Скотт Бессент поздно вечером в воскресенье (по местному времени - ред.) сказал президенту Трампу, что федеральное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы "нанесло ущерб" и может негативно повлиять на финансовые рынки", - говорится в публикации портала.
По данным источников, офис прокурора США Джанин Пирро в Вашингтоне начал расследование, не предупредив об этом министерство финансов, высших должностных лиц Белого дома или министерство юстиции.
Кроме того, опасения Бессента по поводу расследования связаны не только с финансовыми рынками, но и со сроком полномочий Пауэлла в качестве председателя, который истекает в мае. Как утверждают источники, администрация Трампа надеялась, что он уйдет в отставку раньше - как только президент назначит ему замену.
"Теперь этого не произойдет. Теперь (Пауэлл) прочно закрепился на своем посту. Это действительно всё запутало", - сказали источники порталу.
Пауэлл ранее заявил, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в сенате по теме многолетнего проекта реконструкции исторических зданий ФРС. Угрозы он связал с давлением действующей администрации.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом".
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Заголовок открываемого материала