Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"

МОСКВА, 12 янв - РИА новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который республиканец Рэнди Файн внес в конгресс США.
Ранее Медведев выразил мнение, что возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата. Кроме того, зампред Совбеза РФ посоветовал президенту США поторопиться со своими действами в отношении Гренландии, иначе на острове может состояться "внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России".
"Я был прав: законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата" США только что внесли в американский конгресс. По данным Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Как отмечается в заявлении конгрессмена Файна, законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии позволит Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.