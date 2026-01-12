Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"

МОСКВА, 12 янв - РИА новости . Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который республиканец Рэнди Файн внес в конгресс США.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.