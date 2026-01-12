Рейтинг@Mail.ru
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии" - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ssha-2067482160.html
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии" - РИА Новости, 12.01.2026
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который республиканец Рэнди Файн внес... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:51:00+03:00
2026-01-12T23:51:00+03:00
в мире
гренландия
сша
россия
дмитрий медведев
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_cad27f37f68e866c454955bf4dfd3fef.jpg
https://ria.ru/20260112/kuba-2067478684.html
гренландия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_47dcb0790192696fd8e7469c6afaecde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, россия, дмитрий медведев, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Россия, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Медведев отреагировал на "законопроект об аннексии Гренландии"

Медведев высказался о проекте аннексии Гренландии, который внесли в конгресс

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который республиканец Рэнди Файн внес в конгресс США.
Ранее Медведев выразил мнение, что возможный захват Гренландии со стороны США был бы полезен для оздоровления мирового климата. Кроме того, зампред Совбеза РФ посоветовал президенту США поторопиться со своими действами в отношении Гренландии, иначе на острове может состояться "внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России".
"Я был прав: законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата" США только что внесли в американский конгресс. По данным Fox New, его внес конгрессмен-республиканец Рэнди Файн", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Как отмечается в заявлении конгрессмена Файна, законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии позволит Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Экс-конгрессмен Перу прокомментировал угрозы Трампа в адрес Кубы
Вчера, 23:23
 
В миреГренландияСШАРоссияДмитрий МедведевДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала