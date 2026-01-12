Рейтинг@Mail.ru
Трамп очень часто встречается с госсекретарем Рубио, сообщил Белый дом
23:29 12.01.2026 (обновлено: 23:51 12.01.2026)
Трамп очень часто встречается с госсекретарем Рубио, сообщил Белый дом
Президент США Дональд Трамп порой по несколько раз в день видится с госсекретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:29:00+03:00
2026-01-12T23:51:00+03:00
2026
Трамп очень часто встречается с госсекретарем Рубио, сообщил Белый дом

Левитт: Трамп встречается с Рубио по несколько раз в день

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп порой по несколько раз в день видится с госсекретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Ранее в понедельник президент встретился с госсекретарем в Белом доме. Тема встречи по-прежнему неизвестна.
"Президент встречается с госсекретарем и советником по национальной безопасности (Рубио совмещает эти две должности - ред.) ежедневно, иногда по несколько раз в день. Поэтому обсуждение касалось целого ряда вопросов, как это обычно и бывает", - сказала Левитт журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждалась ли на встрече ситуация в Венесуэле.
Заголовок открываемого материала