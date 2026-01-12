https://ria.ru/20260112/ssha-2067479694.html
Трамп очень часто встречается с госсекретарем Рубио, сообщил Белый дом
Президент США Дональд Трамп порой по несколько раз в день видится с госсекретарем Марко Рубио, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
венесуэла
марко рубио
каролин левитт
дональд трамп
сша
венесуэла
В мире, США, Венесуэла, Марко Рубио, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Левитт: Трамп встречается с Рубио по несколько раз в день