Al Jazeera рассказала о разработке силовых сценариев против Ирана
23:28 12.01.2026
Al Jazeera рассказала о разработке силовых сценариев против Ирана
Al Jazeera рассказала о разработке силовых сценариев против Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Al Jazeera рассказала о разработке силовых сценариев против Ирана
Планы США относительно возможного военного сценария действий против Ирана находятся на продвинутой стадии разработки, сообщил телеканалу Al Jazeera анонимный... РИА Новости, 12.01.2026
Al Jazeera рассказала о разработке силовых сценариев против Ирана

Al Jazeera: планы США атаковать Иран находятся на продвинутой стадии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Планы США относительно возможного военного сценария действий против Ирана находятся на продвинутой стадии разработки, сообщил телеканалу Al Jazeera анонимный американский чиновник.
“Планы по применению силовых сценариев против Ирана находятся на продвинутой стадии… Идет разработка этих сценариев в зависимости от ситуации и развития событий”, - сказал источник.
По его словам, военный контингент США на Ближнем Востоке “готов к любому развитию событий и выполнению любых задач, а также к обороне и защите своих интересов”.
Ранее в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что Иран готов к возможному решению Вашингтона “выбрать военный сценарий”. По словам министра, есть силы, которые пытаются втянуть США в войну с Тегераном в интересах Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
