Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который в конгресс США внес республиканец Рэнди Файн, обязывает президента США Дональда Трампа представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.