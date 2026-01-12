Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который в конгресс США внес республиканец Рэнди Файн, обязывает президента США Дональда Трампа представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.
"Президент должен представить конгрессу доклад, содержащий изменения в федеральном законодательстве, которые, по мнению президента, необходимы для принятия вновь приобретенной территории в состав Соединенных Штатов в качестве штата, с целью ускорения одобрения конгрессом предоставления Гренландии статуса штата после принятия конституции, которую конгресс сочтет республиканской по форме и соответствующей Конституции Соединенных Штатов", - говорится в тексте законопроекта.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
