Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии - РИА Новости, 12.01.2026
23:03 12.01.2026 (обновлено: 23:11 12.01.2026)
Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии
Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии
Трамп должен предоставить конгрессу отчет по проекту аннексии Гренландии

Трамп должен предоставить отчет о законах по проекту аннексии Гренландии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии, который в конгресс США внес республиканец Рэнди Файн, обязывает президента США Дональда Трампа представить доклад о необходимых изменениях в американском законодательстве для принятия острова.
"Президент должен представить конгрессу доклад, содержащий изменения в федеральном законодательстве, которые, по мнению президента, необходимы для принятия вновь приобретенной территории в состав Соединенных Штатов в качестве штата, с целью ускорения одобрения конгрессом предоставления Гренландии статуса штата после принятия конституции, которую конгресс сочтет республиканской по форме и соответствующей Конституции Соединенных Штатов", - говорится в тексте законопроекта.
Автор инициативы также оправдывает ее необходимость тем, что якобы Китай и Россия "агрессивно расширяют" свое присутствие в Арктике. Он также подчеркнул, что восстановление мощи США требует решительных шагов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Медведев оценил возможный захват Гренландии США
Вчера, 23:04
 
