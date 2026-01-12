В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"

В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.

Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.