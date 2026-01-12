Рейтинг@Mail.ru
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
22:57 12.01.2026 (обновлено: 23:47 12.01.2026)
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
Республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США. РИА Новости, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"

Конгрессмен Файн внес законопроект о предоставлении Гренландии статуса штата

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США.
"Сегодня конгрессмен Файн (от 6-го округа Флориды) представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии", — сказано в распространенном им в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
Необходимость в этой территории оправдывается обеспечением интересов Вашингтона в Арктике в условиях внешней угрозы: свое присутствие там якобы "агрессивно расширяют" Россия и Китай.
"Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую США. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и хотят поставить под сомнение нашу безопасность", — говорится в заявлении Файна.
В случае принятия соответствующий закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Согласно указанному в нем требованию, американский лидер должен будет представить в конгресс отчет об необходимых для этого поправках.
Гренландия входит в состав Датского королевства. До 1953 года она была колонией Дании, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.
Андрюс Кубилюс - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Захват США Гренландии будет концом НАТО, заявил еврокомиссар
Вчера, 15:46

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока хозяин Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он отказывался дать обещание не применять для это военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии. А незадолго до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Медведев пошутил, что Трампу стоит поторопиться с Гренландией
Вчера, 22:11
 
