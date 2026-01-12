Рейтинг@Mail.ru
22:44 12.01.2026 (обновлено: 01:11 13.01.2026)
Трамп склоняется к военным ударам по Ирану, сообщает WSJ
Президент США Дональд Трамп в настоящий момент склоняется к санкционированию военных ударов по Ирану, однако может изменить свою позицию в зависимости от... РИА Новости, 13.01.2026
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в настоящий момент склоняется к санкционированию военных ударов по Ирану, однако может изменить свою позицию в зависимости от развития ситуации в стране и консультаций с ближайшими советниками, пишет в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
По данным издания, Белый дом одновременно рассматривает поступившее от Тегерана предложение о возобновлении дипломатических контактов по ядерной программе Ирана. Как отмечают источники, часть высокопоставленных помощников президента, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призывает в первую очередь попытаться использовать дипломатические каналы.
Выступая накануне перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп дал понять, что Иран накануне передал США сигнал о готовности к переговорам по своей ядерной программе. По его словам, "встреча готовится", однако Вашингтон по-прежнему рассматривает "очень жесткие варианты" действий.
Источники издания отмечают, что окончательное решение президент пока не принял и намерен обсудить дальнейшие шаги с советниками во вторник. Среди возможных сценариев называются нанесение военных ударов по объектам режима, проведение киберопераций, введение дополнительных санкций и усиление давления на иранские власти иными способами.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов
9 января, 21:32
 
В миреИранСШАДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
