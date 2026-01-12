Пока слишком рано говорить о выборах в Венесуэле, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США считают, что пока слишком рано говорить о проведении выборов в Венесуэле после того, как их силы захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.