Пока слишком рано говорить о выборах в Венесуэле, заявил Белый дом - РИА Новости, 12.01.2026
21:40 12.01.2026 (обновлено: 21:54 12.01.2026)
Пока слишком рано говорить о выборах в Венесуэле, заявил Белый дом
© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. США считают, что пока слишком рано говорить о проведении выборов в Венесуэле после того, как их силы захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Думаю, сейчас еще слишком рано об этом говорить, и не хотелось бы устанавливать какие-либо дедлайны для президента (США Дональда Трампа - ред.)", - заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у Трампа крайний срок, в который он считает необходимо провести выборы в республике.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп хочет, чтобы США приобрели Гренландию, заявили в Белом доме
Вчера, 21:36
 
