https://ria.ru/20260112/ssha-2067467902.html
Уиткоффу отведена важная роль в переговорах по Ирану, заявили в Белом доме
Уиткоффу отведена важная роль в переговорах по Ирану, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.01.2026
Уиткоффу отведена важная роль в переговорах по Ирану, заявили в Белом доме
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжает играть важную роль в дипломатических усилиях Вашингтона на иранском направлении, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:39:00+03:00
2026-01-12T21:39:00+03:00
2026-01-12T21:47:00+03:00
в мире
иран
сша
стив уиткофф
каролин левитт
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_0:193:2044:1342_1920x0_80_0_0_efd4b215f861b203687bac7d56f51a8f.jpg
https://ria.ru/20260112/axios-2067421238.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059281777_4:0:1868:1398_1920x0_80_0_0_ae96609e37af1ee7a70dc70cc0e91a28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, стив уиткофф, каролин левитт, дональд трамп
В мире, Иран, США, Стив Уиткофф, Каролин Левитт, Дональд Трамп
Уиткоффу отведена важная роль в переговорах по Ирану, заявили в Белом доме
Белый дом: Уиткоффу отведена очень важная роль в переговорах с Ираном