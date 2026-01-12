Рейтинг@Mail.ru
21:39 12.01.2026
Уиткоффу отведена важная роль в переговорах по Ирану, заявили в Белом доме
Уиткоффу отведена важная роль в переговорах по Ирану, заявили в Белом доме
Стивен Уиткофф
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф продолжает играть важную роль в дипломатических усилиях Вашингтона на иранском направлении, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Стив Уиткофф продолжит оставаться очень важным участником дипломатии в отношении Ирана", - сказала Левитт в беседе с журналистами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
