Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране
21:37 12.01.2026
Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране
Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране
Президент США Дональд Трамп провел разговор с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:37:00+03:00
2026-01-12T21:37:00+03:00
в мире, сша, иран, илон маск, каролин левитт, дональд трамп, spacex
В мире, США, Иран, Илон Маск, Каролин Левитт, Дональд Трамп, SpaceX
Трамп обсудил с Маском восстановление интернета в Иране

Трамп провел разговор с Маском по вопросу восстановления интернета в Иране

Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел разговор с американским предпринимателем и основателем компании SpaceX Илоном Маском по вопросу восстановления интернета в Иране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Насколько я понимаю, он говорил об этом с Илоном (Маском - ред.)", - сказала Левитт журналистам.
Спецпосланник Трампа попросил Маска сделать Starlink бесплатным в Иране
22 июня 2025, 01:20
 
