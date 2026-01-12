https://ria.ru/20260112/ssha-2067466833.html
Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана
Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана
Президент США Дональд Трамп сохраняет на рассмотрении все возможные варианты действий в отношении Ирана, включая нанесение авиаударов, заявила в понедельник... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:34:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
каролин левитт
Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана
