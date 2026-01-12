Белый дом направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа направляет дополнительные ресурсы в Миннеаполис на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), сообщил в понедельник Белый дом.
"Мы направляем дополнительные ресурсы в Миннеаполис, и администрация выполнит поручение президента Трампа по выдворению агрессивных нелегальных иммигрантов из наших населенных пунктов и обеспечению безопасности Америки", - сказала телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В Миннеаполисе 8 январяпродолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе
8 января, 00:46