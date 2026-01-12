Рейтинг@Mail.ru
Белый дом направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ssha-2067465848.html
Белый дом направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов
Белый дом направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов - РИА Новости, 12.01.2026
Белый дом направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов
Администрация президента США Дональда Трампа направляет дополнительные ресурсы в Миннеаполис на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE),... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:30:00+03:00
2026-01-12T21:30:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
дональд трамп
каролин левитт
тим уолц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_067fa2da3e2d0ee07a5c68150f108f0b.jpg
https://ria.ru/20260108/tramp-2066813757.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020409509_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b8c250fa170469f801823e4f87f7a586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, дональд трамп, каролин левитт, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Тим Уолц
Белый дом направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов

Администрация Трампа направляет усиление в Миннеаполис на фоне протестов

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа направляет дополнительные ресурсы в Миннеаполис на фоне протестов против действий иммиграционной полиции (ICE), сообщил в понедельник Белый дом.
"Мы направляем дополнительные ресурсы в Миннеаполис, и администрация выполнит поручение президента Трампа по выдворению агрессивных нелегальных иммигрантов из наших населенных пунктов и обеспечению безопасности Америки", - сказала телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В Миннеаполисе 8 январяпродолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп рассказал об инциденте в Миннеаполисе
8 января, 00:46
 
В миреМиннеаполисСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттТим Уолц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала