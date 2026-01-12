Израиль вряд ли готовит планы о нападении на Иран, заявил посол США

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Власти США или Израиля вряд ли готовят планы о нападении на Иран в данный момент, заявил в интервью журналисту телеканала Sky News Адаму Парсонсу посол США в Израиле Майк Хакаби.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
"Я не думаю, что прямо сейчас США или Израиль составляют планы по вмешательству (в дела Ирана - ред.). Я не знаю, что может случиться", - отметил Хакаби.
Журналист телеканала Адам Парсонс упомянул операцию по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, прошедшую в начале января, подчеркнув, что в случае с Ираном Белый дом не смог бы провести аналогичную атаку и арестовать верховного лидера страны Али Хаменеи. Хакаби также попросили оценить, будет ли представлять колоссальные последствия и неоправданную гуманитарную угрозу возможный ракетный удар по Ирану. Посол подчеркнул, что подобные решения могут принимать непосредственно Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет.
"Я ничего не слышу. Я не слышал о том, что Америка готовится приниматься за это (удар по Ирану - ред.) совсем скоро", - добавил Хакаби.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.