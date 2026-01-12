Рейтинг@Mail.ru
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ssha-2067463758.html
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз - РИА Новости, 12.01.2026
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз
Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:07:00+03:00
2026-01-12T21:07:00+03:00
в мире
сша
америка
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_0:84:2000:1209_1920x0_80_0_0_ad64cad46a1fcf1d2232050674a57597.jpg
https://ria.ru/20251216/ssha-2062503925.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102097/85/1020978531_140:0:1861:1291_1920x0_80_0_0_8356ce82c9e7683e834132802e6d7d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, государственный департамент сша
В мире, США, Америка, Государственный департамент США
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Госдеп: США аннулировали более 100 тысяч виз, выданных преступникам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим контакты с правоохранительными органами в связи с преступной деятельностью, сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Как отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте госдепа в соцсети X, речь идет о визах иностранцев, которые были уличены в нарушении закона на территории Соединенных Штатов. Власти подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны.
"Мы продолжим депортировать этих преступников, чтобы Америка оставалась в безопасности", - подчеркнули в американском дипведомстве.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
США ограничили выдачу виз гражданам 15 стран
16 декабря 2025, 23:13
 
В миреСШААмерикаГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала