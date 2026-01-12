https://ria.ru/20260112/ssha-2067463758.html
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз
Госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, включая около восемь тысяч студенческих и порядка 2,5 тысячи специальных виз, выданных лицам, имевшим... РИА Новости, 12.01.2026
Госдеп аннулировал более ста тысяч виз
Госдеп: США аннулировали более 100 тысяч виз, выданных преступникам