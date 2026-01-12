Госдеп аннулировал более ста тысяч виз

Как отмечается в заявлении, опубликованном в аккаунте госдепа в соцсети X, речь идет о визах иностранцев, которые были уличены в нарушении закона на территории Соединенных Штатов. Власти подчеркнули, что такие меры направлены на обеспечение внутренней безопасности страны.