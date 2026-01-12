Рейтинг@Mail.ru
Мадуро содержится в нормальных условиях, заявил посол России
20:52 12.01.2026
Мадуро содержится в нормальных условиях, заявил посол России
в мире
сша
венесуэла
россия
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
в мире, сша, венесуэла, россия, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Россия, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в США в нормальных условиях и намерен "твердо стоять до конца", заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
"По имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания. Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца. Он объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла", - сказал посол в эфире Первого канала.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Позднее Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро
11 января, 23:36
 
