Иран готов к военному сценарию с США, заявил глава МИД

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Иран готов к ситуации, если США захотят сделать выбор в пользу военного сценария, военные возможности Тегерана сейчас значительно улучшились, заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Если Вашингтон захочет снова реализовать военный сценарий, как он это делал раньше, то мы к этому готовы. Наша военная готовность значительна и более масштабна по сравнению с последней войной", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Как заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана, более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики. По его словам, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.