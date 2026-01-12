Рейтинг@Mail.ru
Существуют силы, желающие войны США и Ирана, заявил Аракчи
20:15 12.01.2026
Существуют силы, желающие войны США и Ирана, заявил Аракчи
Существуют силы, желающие войны США и Ирана, заявил Аракчи - РИА Новости, 12.01.2026
Существуют силы, желающие войны США и Ирана, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о наличии тех, кто пытается втянуть США в войну с Тегераном в интересах Тель-Авива. РИА Новости, 12.01.2026
Существуют силы, желающие войны США и Ирана, заявил Аракчи

Аракчи: существуют силы, желающие войны США и Ирана в интересах Израиля

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о наличии тех, кто пытается втянуть США в войну с Тегераном в интересах Тель-Авива.
"Есть те, кто пытается втянуть США в войну (с Ираном – ред.) для реализации интересов Израиля", - заявил Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
Более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) погибли в ходе беспорядков в Иране, еще сотни человек получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости источник в силах безопасности Ирана. Он сообщил, что среди более чем 500 погибших числятся 110 сотрудников правоохранительных органов, КСИР и сил "Басидж" (дружинники, связанные с КСИР). По этим данным, беспорядки были зафиксированы в более чем 500 точках в 31 провинции республики.
По его данным, участники беспорядков использовали разные виды огнестрельного и холодного оружия (ножи и мачете), самодельные взрывные устройства. Помимо этого, по словам источника, они провоцировали столкновения с полицией, подталкивая к этому других людей.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Заголовок открываемого материала