Аракчи рассказал о попытках США дестабилизировать ситуацию в Иране
Аракчи рассказал о попытках США дестабилизировать ситуацию в Иране
ИЗРАИЛЬ И США СТРЕМЯТСЯ ДОСТИЧЬ ЧЕРЕЗ ПОПЫТКИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В ИРАНЕ ТОГО, ЧЕГО НЕ СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ ВОЙНОЙ - ГЛАВА МИД ИРАНА РИА Новости, 12.01.2026
в мире
Аракчи рассказал о попытках США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране