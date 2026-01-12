Рейтинг@Mail.ru
Аракчи рассказал о попытках США дестабилизировать ситуацию в Иране
20:01 12.01.2026
Аракчи рассказал о попытках США дестабилизировать ситуацию в Иране
ИЗРАИЛЬ И США СТРЕМЯТСЯ ДОСТИЧЬ ЧЕРЕЗ ПОПЫТКИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В ИРАНЕ ТОГО, ЧЕГО НЕ СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ ВОЙНОЙ - ГЛАВА МИД ИРАНА РИА Новости, 12.01.2026
в мире
в мире
В мире
Аракчи рассказал о попытках США дестабилизировать ситуацию в Иране

Аракчи рассказал о попытках США и Израиля дестабилизировать ситуацию в Иране

© Кадр видео из соцсетейПроправительственное шествие в Иране
Проправительственное шествие в Иране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Проправительственное шествие в Иране
ИЗРАИЛЬ И США СТРЕМЯТСЯ ДОСТИЧЬ ЧЕРЕЗ ПОПЫТКИ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В ИРАНЕ ТОГО, ЧЕГО НЕ СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ ВОЙНОЙ - ГЛАВА МИД ИРАНА
 
В мире
 
 
