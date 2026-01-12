Рейтинг@Mail.ru
18:07 12.01.2026
Опрос: доля независимых избирателей в США выросла до 45 процентов
Опрос: доля независимых избирателей в США выросла до 45 процентов
в мире, сша
Опрос: доля независимых избирателей в США выросла до 45 процентов

Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Исторический максимум американских избирателей (45%) идентифицировал себя в 2025 году как независимых, не поддерживая однозначно ни Республиканскую, ни Демократическую партии, следует из опроса Gallup.
Доля независимых избирателей росла в США с незначительными колебаниями с 2011 года, когда об отсутствии предпочтений в выборе между двумя партиями заявляли 40% респондентов. В 2024 году в этой группе оказались 43% американцев.
Вместе с тем в 2025 году больше независимых избирателей склонялись к голосованию за демократов, нежели за республиканцев. Так, 20% респондентов уточнили, что, будучи независимыми, скорее одобряют деятельность демпартии, 15% сказали то же о Республиканской партии, и только оставшиеся 10% отказались выбрать ту или иную политическую силу.
По данным Gallup, партийная аффилиация населения США в прошлом году находилась на одном уровне: о поддержке демократов и республиканцев сообщили по 27% опрошенных.
Социологическая компания объясняет рост процента независимых избирателей тем, что миллениалы (родившиеся с 1981 по 1996 годы) и поколение X (с 1965 по 1980 годы), в отличие от предшествовавшего им поколения бэби-бумеров (с 1946 по 1964 годы) в значительной степени остаются независимыми в политических предпочтениях по мере того, как становятся старше. Среди поколения Z (с 1997 по 2007 годы) доля независимых избирателей наиболее значительная - 56%.
Исследования проводилось в течение прошлого года среди 13 тысяч взрослых американцев. В опросе Gallup каждому респонденту предлагалось определить свою политическую принадлежность, выбрав из трех вариантов: сторонник Республиканской партии, сторонник Демократической партии или независимый избиратель.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Опрос показал, сколько американцев считают США диктатурой
1 июля 2025, 02:42
 
