Президентом Meta* станет бывший член команды Трампа
Президентом Meta* станет бывший член команды Трампа - РИА Новости, 12.01.2026
Президентом Meta* станет бывший член команды Трампа
Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:53:00+03:00
2026-01-12T17:53:00+03:00
2026-01-12T17:58:00+03:00
сша
россия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе Дину Пауэлл Маккормик, следует из пресс-релиза Meta*.
"Опыт Дины на высших уровнях мировой финансовой системы в сочетании с ее глубокими связями по всему миру делают ее уникально подходящей для помощи Meta* в управлении следующим этапом роста в качестве президента и вице-председателя совета директоров", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора компании Марка Цукерберга
.
Отмечается, что Маккормик будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании. Она также будет руководить работой по созданию новых стратегических партнерских отношений в вопросах капитала и поиску инновационных способов расширения долгосрочных инвестиционных возможностей Meta*.
Дина Пауэлл Маккормик занимала должность заместителя советника по национальной безопасности Трампа
в его первый срок, также была старшим советником Белого дома и помощницей госсекретаря Кондолизы Райс
при президенте Джордже Буше
. Она также проработала 16 лет на руководящих должностях в одном из крупнейших банков Goldman Sachs
.
Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская