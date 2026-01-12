Президентом Meta* станет бывший член команды Трампа

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Meta* назначила на должности президента и вице-председателя совета директоров компании бывшего заместителя советника по национальной безопасности при президенте США Дональде Трампе Дину Пауэлл Маккормик, следует из пресс-релиза Meta*.

"Опыт Дины на высших уровнях мировой финансовой системы в сочетании с ее глубокими связями по всему миру делают ее уникально подходящей для помощи Meta* в управлении следующим этапом роста в качестве президента и вице-председателя совета директоров", - приводятся в сообщении слова основателя и генерального директора компании Марка Цукерберга

Отмечается, что Маккормик будет сотрудничать с командами по вычислительной технике и инфраструктуре, чтобы обеспечить реализацию многомиллиардных инвестиций Meta* в соответствии с целями компании. Она также будет руководить работой по созданию новых стратегических партнерских отношений в вопросах капитала и поиску инновационных способов расширения долгосрочных инвестиционных возможностей Meta*.

Компания Facebook* в 2021 году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.