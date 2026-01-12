Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС, заявил Хассет

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не докладывали о готовящемся расследовании министерства юстиции против главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Меня не проинформировали о том, что думает министерство юстиции, и я думаю, что президент тоже не в курсе", - сказал Хассет в эфире телеканала CNBC.
При этом он отметил, что недовольство Трампа политикой ФРС по ключевой ставке вряд ли повлияло на преследование Пауэлла.
Пауэлл ранее заявил, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в сенате в части многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС. Угрозы он связал с давлением действующей администрации.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
