Рейтинг@Mail.ru
Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС, заявил Хассет - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ssha-2067415236.html
Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС, заявил Хассет
Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС, заявил Хассет - РИА Новости, 12.01.2026
Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС, заявил Хассет
Президенту США Дональду Трампу не докладывали о готовящемся расследовании министерства юстиции против главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:03:00+03:00
2026-01-12T17:03:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_0:196:3071:1923_1920x0_80_0_0_78159e1fdb978e38f85ba71b3d623285.jpg
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955581.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135374_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c16f5006281423affbaa6cf8940f8355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС, заявил Хассет

Хассет: Трампу не докладывали о расследовании против главы ФРС Пауэлла

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не докладывали о готовящемся расследовании министерства юстиции против главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, заявил глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
При этом Трамп сам сообщал, что ему ничего неизвестно о том, что минюст угрожает Пауэллу уголовным преследованием.
"Меня не проинформировали о том, что думает министерство юстиции, и я думаю, что президент тоже не в курсе", - сказал Хассет в эфире телеканала CNBC.
При этом он отметил, что недовольство Трампа политикой ФРС по ключевой ставке вряд ли повлияло на преследование Пауэлла.
Пауэлл ранее заявил, что минюст США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в сенате в части многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС. Угрозы он связал с давлением действующей администрации.
Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории (реконструкция комплекса зданий ФРС).
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Трамп назвал назначение Пауэлла одним из худших своих распоряжений
18 июля 2025, 14:29
 
В миреСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала