В Миннеаполисе, где ICE убили женщину, задержали протестующих, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полиция американского города Миннеаполис задержала 30 человек в ходе протестов против действий службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), сообщает местная газета Полиция американского города Миннеаполис задержала 30 человек в ходе протестов против действий службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), сообщает местная газета Star Tribune со ссылкой на чиновников.

Как отмечает издание, 9 января около тысячи протестующих собрались возле двух отелей в Миннеаполисе , где, как предполагалось, находились агенты ICE. Протестующие свистели, били в барабаны и светили фонарями в окна. Кроме того, в ходе протестов стены одного из отелей были разрисованы граффити, окна разбиты.

"Полиция задержала 30 человек, блокировавших улицы и причинявших ущерб имуществу", - пишет издание.

Отмечается при этом, что все задержанные были вскоре отпущены на свободу. По данным издания, ущерб от протестов оценивается в по меньшей мере шесть тысяч долларов.

В среду на прошлой неделе помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.