В Миннеаполисе, где ICE убили женщину, задержали протестующих, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
16:29 12.01.2026
В Миннеаполисе, где ICE убили женщину, задержали протестующих, пишут СМИ
Полиция американского города Миннеаполис задержала 30 человек в ходе протестов против действий службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), сообщает... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
миннеаполис
сша
тим уолц
миннеаполис
сша
РИА Новости
Новости
в мире, миннеаполис, сша, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Тим Уолц
В Миннеаполисе, где ICE убили женщину, задержали протестующих, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Полиция американского города Миннеаполис задержала 30 человек в ходе протестов против действий службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), сообщает местная газета Star Tribune со ссылкой на чиновников.
Как отмечает издание, 9 января около тысячи протестующих собрались возле двух отелей в Миннеаполисе, где, как предполагалось, находились агенты ICE. Протестующие свистели, били в барабаны и светили фонарями в окна. Кроме того, в ходе протестов стены одного из отелей были разрисованы граффити, окна разбиты.
"Полиция задержала 30 человек, блокировавших улицы и причинявших ущерб имуществу", - пишет издание.
Отмечается при этом, что все задержанные были вскоре отпущены на свободу. По данным издания, ущерб от протестов оценивается в по меньшей мере шесть тысяч долларов.
В среду на прошлой неделе помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
В миреМиннеаполисСШАТим Уолц
 
 
