У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп - РИА Новости, 12.01.2026
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп повторил, что у Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", он может рассчитывать только на поддержку американского лидера. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:44:00+03:00
2026-01-12T14:44:00+03:00
2026-01-12T14:59:00+03:00
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
Трамп заявил, что Зеленский без его поддержки столкнется с полной катастрофой