14:44 12.01.2026 (обновлено: 14:59 12.01.2026)
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп повторил, что у Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", он может рассчитывать только на поддержку американского лидера. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский без его поддержки столкнется с полной катастрофой

© REUTERS / Nathan HowardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп повторил, что у Владимира Зеленского нет "карт в рукаве", он может рассчитывать только на поддержку американского лидера.
Трамп еще в феврале заявил, что Зеленский не имеет "карт в рукаве" для успешного ведения переговоров с Россией.
"Нет", - ответил американский президент на вопрос репортера газеты New York Times о том, имеются ли у Зеленского карты сейчас.
Он добавил, что у Зеленского есть только Дональд Трамп. Отсутствие поддержки со стороны американского лидера обернулось бы для Зеленского полной катастрофой, подчеркнул президент США.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
"Зеленский не главный". В США раскрыли, кто захватил власть в Киеве
9 января, 04:15
 
