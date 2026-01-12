Эпоха господства США прошла, пишет New York Times

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эпоха однополярного господства США прошла, вместо нее формируется новый миропорядок, пишет газета New York Times.
"Хотя Соединенные Штаты остаются очень могущественной страной, способной подчинять других своей воле, дни их однополярного господства прошли. Агрессию администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа лучше всего понимать как всплеск крайнего одностороннего подхода. Действительно, из тумана начинают проглядывать новые модели взаимодействия. По мере того как глобальное господство Америки угасает, формируется новый мир - нравится это Вашингтону или нет", - говорится в материале издания.
Газета подчеркивает, что "Большая двадцатка" и БРИКС могли бы стать координирующими органами по урегулированию кризисов на глобальном уровне, в идеале дополняя реформированную ООН.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.