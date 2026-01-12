Глава МВБ США поддержала агента ICE после убийства женщины в Миннеаполисе

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила , что действия женщины, застреленной офицером Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) во время операции по задержанию нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), подпадают под определение внутреннего терроризма.

В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс пристыдил тех, кто считает невиновной убитую в ходе протестов в Миннеаполисе правоохранителями женщину. Он назвал смерть женщины трагедией, но отметил, что она пыталась помешать законным действиям правоохранителей и нажала на газ, когда перед ней стоял офицер.

"Автомобиль был использован как оружие против сотрудника правоохранительных органов. Он защищал себя и людей вокруг. Именно так определяется внутренний терроризм - когда что-то применяется как оружие против общества и правоохранителей. Это произошло здесь, в нашей стране. Нельзя подменять факты только потому, что они кому-то не нравятся", - сказала Ноэм в эфире телеканала CNN.

По её словам, в течение того утра женщина мешала и препятствовала действиям правоохранительных органов, что повышало уровень настороженности у всех сотрудников. И, как видно на видеозаписях, этот сотрудник действовал так, как его подготовили, стремясь сохранить свою жизнь и жизнь окружающих.

Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота . Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.

В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин сообщила, что во время операции Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее - трое детей.

Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.