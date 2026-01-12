"Никакого плана": в США жестко раскритиковали идею Стармера по Украине

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о размещении многонациональных сил на Украине не имеет смысла из-за своей декларативности, заявил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
По словам эксперта, британский премьер предлагает разместить войска, которых нет, для обеспечения несуществующего прекращения огня, которое вряд ли будет установлено.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, после прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.