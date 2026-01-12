Рейтинг@Mail.ru
"Никакого плана": в США жестко раскритиковали идею Стармера по Украине
04:55 12.01.2026
"Никакого плана": в США жестко раскритиковали идею Стармера по Украине
"Никакого плана": в США жестко раскритиковали идею Стармера по Украине
План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о размещении многонациональных сил на Украине не имеет смысла из-за своей декларативности, заявил в соцсети X РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:55:00+03:00
2026-01-12T04:56:00+03:00
"Никакого плана": в США жестко раскритиковали идею Стармера по Украине

Дэвис: план Стармера по размещению войск на Украине не имеет смысла

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера о размещении многонациональных сил на Украине не имеет смысла из-за своей декларативности, заявил в соцсети X подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Стармер признает: это всего лишь "политическое заявление", и на самом деле никакого плана по отправке британских войск куда-либо нет. Так зачем вообще был Париж?" — задался вопросом он.
Дональд Трамп во время встречи с Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Стармер обсудил с Трампом "сдерживание" России на Крайнем Севере
8 января, 23:32
По словам эксперта, британский премьер предлагает разместить войска, которых нет, для обеспечения несуществующего прекращения огня, которое вряд ли будет установлено.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. По его словам, после прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Макрон и Стармер толкают Европу к третьей мировой войне, заявил Слуцкий
7 января, 20:47
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Стармер: коалиция желающих подписала документ о размещении войск на Украине
6 января, 22:00
 
