"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине
04:37 12.01.2026 (обновлено: 13:31 12.01.2026)
"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине
"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине - РИА Новости, 12.01.2026
"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине
Заявление министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на срыв мирного соглашения по Украине, об этом в соцсети Х заявил... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, великобритания, джон хили, владимир путин
В мире, Великобритания, Джон Хили, Владимир Путин
"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине

Армстронг назвал слова Хили о похищении Путина гарантией продолжения конфликта

© Getty Images / Anadolu/Celal GunesФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на срыв мирного соглашения по Украине, об этом в соцсети Х заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«

"Он стоит в одном ряду с Борисом (Джонсоном. — Прим. ред.) —ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантия отсутствия мира", — написал экономист.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Украине резко отреагировали на слова Хили о похищении Путина
Вчера, 03:45
В воскресенье газета The Telegraph сообщила, что Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар "Орешником"
Вчера, 01:48
 
