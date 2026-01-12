"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны Британии Джона Хили о желании похитить Владимира Путина направлены на срыв мирного соглашения по Украине, об этом в соцсети Х заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.
«
"Он стоит в одном ряду с Борисом (Джонсоном. — Прим. ред.) —ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантия отсутствия мира", — написал экономист.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.