"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине

"Он стоит в одном ряду с Борисом (Джонсоном. — Прим. ред.) —ведущими неоконсерваторами Великобритании. Это гарантия отсутствия мира", — написал экономист.

США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.