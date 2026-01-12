Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ракета "Ангара-А5" в 2025 году вывела спутник для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура, заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

Владимиром Путиным. "Корпорация в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения, отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк . Она вывела на геостационарную орбиту спутник для министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур . Поэтому это первый такой комплексный результат. При этом это экологически чистая ракета, там используется кислород-керосин. До этого это был гептил", - сказал Мантуров во время встречи с президентом России

Он отметил, что в будущем планируется дальнейшее использование "Ангары".