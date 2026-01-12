https://ria.ru/20260112/sputnik-2067365312.html
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк
2026-01-12T13:35:00+03:00
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ракета "Ангара-А5" в 2025 году вывела спутник для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура, заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
"Корпорация в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения, отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк
. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур
. Поэтому это первый такой комплексный результат. При этом это экологически чистая ракета, там используется кислород-керосин. До этого это был гептил", - сказал Мантуров
во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
.
Он отметил, что в будущем планируется дальнейшее использование "Ангары".
"Следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" уже с космодрома Восточный, в том числе для задач по нашей российской орбитальной станции, в последующем – для пилотируемой космонавтики и для выполнения задач по лунному направлению, которое отражено в национальной программе, в национальном проекте "Космос"", - отметил Мантуров.