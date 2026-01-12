Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/sputnik-2067365312.html
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк
Ракета "Ангара-А5" в 2025 году вывела спутник для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:35:00+03:00
2026-01-12T13:35:00+03:00
россия
плесецк
байконур (город)
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589066364_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_98c23adf405978df7958517e1eff66f9.jpg
https://ria.ru/20260112/manturov-2067362548.html
https://ria.ru/20260112/evropa-2067320408.html
россия
плесецк
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589066364_0:0:1536:1152_1920x0_80_0_0_32b1943dc5c2d12bdd42536802632854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, плесецк, байконур (город), денис мантуров, владимир путин
Россия, Плесецк, Байконур (город), Денис Мантуров, Владимир Путин
Мантуров рассказал о выводе "Ангарой" спутника с космодрома Плесецк

Мантуров: "Ангара-А5" впервые вывела на орбиту спутник с космодрома "Плесецк"

© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : @Rogozin/Twitter
Ракета "Ангара-А5". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ракета "Ангара-А5" в 2025 году вывела спутник для Минобороны РФ на геостационарную орбиту с космодрома Плесецк, ранее это было возможно только с Байконура, заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.
"Корпорация в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения, отдельно выделен запуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк. Она вывела на геостационарную орбиту спутник для министерства обороны. Могу сказать, что ранее мы такие задачи могли выполнять только с космодрома Байконур. Поэтому это первый такой комплексный результат. При этом это экологически чистая ракета, там используется кислород-керосин. До этого это был гептил", - сказал Мантуров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров рассказал о выполнении предприятиями ОПК гражданских проектов
Вчера, 13:27
Он отметил, что в будущем планируется дальнейшее использование "Ангары".
"Следующим этапом станет масштабное использование "Ангары" уже с космодрома Восточный, в том числе для задач по нашей российской орбитальной станции, в последующем – для пилотируемой космонавтики и для выполнения задач по лунному направлению, которое отражено в национальной программе, в национальном проекте "Космос"", - отметил Мантуров.
Космический снимок Земли - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Европа пока не может преодолеть зависимость от спутников США, пишут СМИ
Вчера, 10:13
 
РоссияПлесецкБайконур (город)Денис МантуровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала