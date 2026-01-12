https://ria.ru/20260112/spetsoperatsiya-2067379989.html
Силы ПВО за сутки сбили 52 беспилотника
Силы ПВО за сутки сбили 52 беспилотника - РИА Новости, 12.01.2026
Силы ПВО за сутки сбили 52 беспилотника
Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 52 беспилотника самолетного типа, пять управляемых авиабомб, четыре снаряда HIMARS, сообщило в понедельник Минобороны
