ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2026
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Расчет самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ вблизи города Орехов Запорожской... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:03:00+03:00
2026-01-12T05:03:00+03:00
2026-01-12T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
Новости
ru-RU
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы "Днепра" уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области