Группа российских штурмовиков застала врасплох ВСУ, пробравшись через мины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 12.01.2026
Группа российских штурмовиков застала врасплох ВСУ, пробравшись через мины
Группа российских штурмовиков застала врасплох ВСУ, пробравшись через мины
Российская штурмовая группа застала врасплох украинских военнослужащих, подобравшись к укреплённой позиции ВСУ со стороны минного заграждения, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
Группа российских штурмовиков застала врасплох ВСУ, пробравшись через мины

Штурмовики застали врасплох ВСУ, пробравшись через минные заграждения

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская штурмовая группа застала врасплох украинских военнослужащих, подобравшись к укреплённой позиции ВСУ со стороны минного заграждения, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа российских военнослужащих должна была уничтожить противника на укреплённой позиции, находившейся на пути наступления ВС РФ на одном из тактических направлений.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили более 110 объектов ВСУ
Вчера, 07:01
Стрелок–сапер штурмовой роты рядовой Али Хакиров обнаружил минно-взрывное заграждение. Он обезвредил мины на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника.
"Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций", - говорится в сообщении.
При этом российские штурмовики оперативно заняли укрепленные позиции и держали на них оборону.
Как подчеркнули в ведомстве, именно благодаря опыту и навыкам Хакирова удалось не допустить потерь среди российской штурмовой группы и обеспечить захват укрепленного рубежа противника для развития наступления российских войск.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
Вчера, 23:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
