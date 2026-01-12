Группа российских штурмовиков застала врасплох ВСУ, пробравшись через мины

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская штурмовая группа застала врасплох украинских военнослужащих, подобравшись к укреплённой позиции ВСУ со стороны минного заграждения, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа российских военнослужащих должна была уничтожить противника на укреплённой позиции, находившейся на пути наступления ВС РФ на одном из тактических направлений.

Стрелок–сапер штурмовой роты рядовой Али Хакиров обнаружил минно-взрывное заграждение. Он обезвредил мины на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника.

"Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох. В результате штурма противник понес потери в живой силе и отступил с занимаемых позиций", - говорится в сообщении.

При этом российские штурмовики оперативно заняли укрепленные позиции и держали на них оборону.