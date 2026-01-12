Рейтинг@Mail.ru
Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК - РИА Новости, 12.01.2026
08:08 12.01.2026
Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК
Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК - РИА Новости, 12.01.2026
Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК
Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:08:00+03:00
2026-01-12T08:08:00+03:00
экономика
сергей лебедев
снг
содружество
https://ria.ru/20260109/sng-2066962192.html
экономика, сергей лебедев, снг, содружество
Экономика, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК

Лебедев: СНГ разрабатывает стратегию развития ТЭК до 2050 года

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"В целях формирования дополнительных механизмов развития отрасли и эффективного реагирования на вызовы, затрагивающие топливно-энергетический комплекс и требующие координации усилий, электроэнергетическим советом СНГ разрабатывается проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса государств-участников СНГ на период до 2050 года", - сообщил генсек.
Говоря об энергетической стабильности, Лебедев отметил, что государства-участники СНГ исходят из того, что обеспечение энергетической безопасности является одним из приоритетов их государственной политики и основным направлением сотрудничества в данной сфере.
"В целях комплексного решения данного вопроса в октябре 2025 года принята "Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", инициированная российской стороной", - отметил Лебедев.
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Генсек СНГ рассказал о концепции общего миграционного пространства
9 января, 08:18
 
ЭкономикаСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
Версия 2023.1 Beta
