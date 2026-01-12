Электроэнергетический совет СНГ разработает стратегию развития ТЭК

МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Электроэнергетический совет СНГ разрабатывает проект стратегии развития топливно-энергетического комплекса Содружества на период до 2050 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"В целях комплексного решения данного вопроса в октябре 2025 года принята "Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности", инициированная российской стороной", - отметил Лебедев.