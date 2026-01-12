https://ria.ru/20260112/son-2067285867.html
Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна после праздников
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Чтобы восстановить режим сна после праздников, нужно ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины и за час до сна выключать все гаджеты, рассказал РИА Новости врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
"Чтобы вернуть привычный режим сна, его нужно просто начать соблюдать. Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты - они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание", - рассказал специалист.
Также врач рекомендовал не заниматься физической активностью позднее десяти часов вечера, так как в это время у человека начинается "внутренняя ночь", когда вырабатывается мелатонин.
"Важно тщательно организовать спальное место. Лучше обойтись без телевизора в спальне, чтобы не было соблазна смотреть его ночью. Свет должен быть минимальным. Не обязательно полная тьма, но и светло быть не должно", - заключил Полуэктов.