Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна после праздников

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Чтобы восстановить режим сна после праздников, нужно ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины и за час до сна выключать все гаджеты, рассказал РИА Новости врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

"Чтобы вернуть привычный режим сна, его нужно просто начать соблюдать. Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты - они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание", - рассказал специалист.

Также врач рекомендовал не заниматься физической активностью позднее десяти часов вечера, так как в это время у человека начинается "внутренняя ночь", когда вырабатывается мелатонин.