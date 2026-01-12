Рейтинг@Mail.ru
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники - РИА Новости, 12.01.2026
11:31 12.01.2026
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники - РИА Новости, 12.01.2026
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, средняя загрузка номерного фонда составила около 75%, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:31:00+03:00
2026-01-12T11:31:00+03:00
сочи, новый год, красная поляна
Сочи, Новый год, Красная Поляна
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники

Более 470 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние праздники

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 12 янв - РИА Новости. Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, средняя загрузка номерного фонда составила около 75%, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
"За длинные зимние выходные турпоток в Сочи составил более 470 тысяч человек. Средняя загрузка средств размещения Сочи в этот период составила 74,7%, а в горном кластере – более 75%", - написал Прошунин в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что почти 281 тысяча туристов разместились в отелях, ещё 190 тысяч человек посетили объекты турпоказа с экскурсионными программами.
По его словам, "тремя горнолыжными курортами за это время продано более 200 тысяч ски-пассов".
Город в 2025 году принял более 7,93 миллиона туристов. "Меньше рекорда 2024 года, но это достойный результат с учётом современных вызовов и текущей обстановки", - добавил глава Сочи.
Красная Поляна. Вид на отель
"Красная Поляна" рассказала об ожидаемой загрузке отелей на Новый год
26 декабря 2025, 14:45
 
Сочи, Новый год, Красная Поляна
 
 
