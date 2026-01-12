Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники

СОЧИ, 12 янв - РИА Новости. Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, средняя загрузка номерного фонда составила около 75%, Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, средняя загрузка номерного фонда составила около 75%, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

"За длинные зимние выходные турпоток в Сочи составил более 470 тысяч человек. Средняя загрузка средств размещения Сочи в этот период составила 74,7%, а в горном кластере – более 75%", - написал Прошунин в Telegram-канале.

Мэр уточнил, что почти 281 тысяча туристов разместились в отелях, ещё 190 тысяч человек посетили объекты турпоказа с экскурсионными программами.

По его словам, "тремя горнолыжными курортами за это время продано более 200 тысяч ски-пассов".