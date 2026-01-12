https://ria.ru/20260112/sochi-2067339129.html
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники - РИА Новости, 12.01.2026
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, средняя загрузка номерного фонда составила около 75%, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:31:00+03:00
2026-01-12T11:31:00+03:00
2026-01-12T11:31:00+03:00
сочи
новый год
красная поляна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788434_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_99a2924824ac31b87d45cb4371c798a7.jpg
https://ria.ru/20251226/sochi-2064892713.html
сочи
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983788434_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35b6c4317a8cbfaba1f1cfe497867ef1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новый год, красная поляна
Сочи, Новый год, Красная Поляна
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники
Более 470 тысяч туристов посетили Сочи в новогодние праздники
СОЧИ, 12 янв - РИА Новости.
Более 470 тысяч человек посетили Сочи в новогодние праздники, средняя загрузка номерного фонда составила около 75%, сообщил
глава Сочи Андрей Прошунин.
"За длинные зимние выходные турпоток в Сочи
составил более 470 тысяч человек. Средняя загрузка средств размещения Сочи в этот период составила 74,7%, а в горном кластере – более 75%", - написал Прошунин в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что почти 281 тысяча туристов разместились в отелях, ещё 190 тысяч человек посетили объекты турпоказа с экскурсионными программами.
По его словам, "тремя горнолыжными курортами за это время продано более 200 тысяч ски-пассов".
Город в 2025 году принял более 7,93 миллиона туристов. "Меньше рекорда 2024 года, но это достойный результат с учётом современных вызовов и текущей обстановки", - добавил глава Сочи.