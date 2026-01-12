Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото

Снег будет идти в Москве минимум до пятницы, предупредили синоптики

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снег будет идти в Москве как минимум до конца рабочей недели, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.

"Двенадцатого января облачно, ночью снег, на юго-востоке области - сильный, местами гололед, температура в Москве - минус семь - минус пять градусов. Днем небольшой, местами умеренный снег, температура в Москве - минус пять - минус три градуса", - сообщили синоптики.

Как уточнили в Гидрометцентре , на следующий день также прогнозируются небольшой снег и облачность с температурой от минус десяти до минус восьми градусов ночью и от минус девяти до минус семи градусов днем.

"Четырнадцатого января облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью - местами. Температура ночью в Москве - минус 13 - минус 11 градусов, днем в Москве - минус десять - минус восемь градусов", - добавили синоптики.

По данным Гидрометцентра, в четверг также стоит ждать снежную погоду с температурой от минус 16 до минус 11 ночью и от минус 12 до минус семи днем.