СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Благотворительная организация Mriya Report, собиравшая пожертвования для помощи Украине, потратила часть из них на пиццу, покупки в магазинах в Канаде и выплаты волонтерам и некоторым спикерам, передает газета Ottawa Citizen со ссылкой на сооснователя организации Райана Мейера.
Газета напоминает, что организацию основал капитан военных сил Канады Джозеф Фридберг. Отмечается, что с 2024 года к компании начали появляться вопросы после того, как 24 волонтера внезапно уволились из-за "этических моментов". Однако в начале января сооснователь организации Райан Мейер начал публиковать в соцсети X банковские выписки, которые показывали траты компании, не связанные с помощью Украине.
"Мейер опубликовал страницы банковских выписок Mriya Report, которые показывали различные расходы на заправках в регионе Торонто, покупки в (американской сети магазинов электроники - ред.) Best Buy, в (сети хозяйственных магазинов - ред.) Home Depot, а также заказы пиццы", - отмечает газета.
Издание добавляет со ссылкой на сооснователя организации, что десятки тысяч долларов также были потрачены на оплату складов в Канаде, однако этот расход также не был связан с Украиной. Отмечается, что более 50 тысяч долларов США были выплачены разным чиновникам в совете директоров Mriya Report.
"Другие выплаты производились волонтерам и различным лицам за участие... в работе Mriya Report. Это было запрещено уставом... В частности, была произведена выплата в размере 2 тысяч долларов США (финскому блогеру, исследователю дезинформации - ред.) Пекке Каллиониеми", - пишет газета со ссылкой на Мейера.
Кроме того, организация также заплатила американскому предпринимателю, бывшему соратнику экс-юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Льву Парнасу за работу в качестве спикера. Это "разозлило многих волонтеров", указывает издание.
Ottawa Citizen подчеркивает, что неизвестно, ведет ли свою деятельность Mriya Report в данный момент. Издание сообщает со ссылкой на данные налогового управления США, что с октября 2025 организация указала Калифорнию в качестве места своего размещения. Газета также добавляет, что в 2024 году Mriya Report заработала около 368 тысяч долларов.