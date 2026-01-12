СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу

"Другие выплаты производились волонтерам и различным лицам за участие... в работе Mriya Report. Это было запрещено уставом... В частности, была произведена выплата в размере 2 тысяч долларов США (финскому блогеру, исследователю дезинформации - ред.) Пекке Каллиониеми", - пишет газета со ссылкой на Мейера.