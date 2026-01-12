Рейтинг@Mail.ru
СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу
16:15 12.01.2026
СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу
СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу
Благотворительная организация Mriya Report, собиравшая пожертвования для помощи Украине, потратила часть из них на пиццу, покупки в магазинах в Канаде и выплаты РИА Новости, 12.01.2026
СМИ: организация для помощи Украине тратила пожертвования на пиццу

Украинский флаг
Украинский флаг
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Благотворительная организация Mriya Report, собиравшая пожертвования для помощи Украине, потратила часть из них на пиццу, покупки в магазинах в Канаде и выплаты волонтерам и некоторым спикерам, передает газета Ottawa Citizen со ссылкой на сооснователя организации Райана Мейера.
Газета напоминает, что организацию основал капитан военных сил Канады Джозеф Фридберг. Отмечается, что с 2024 года к компании начали появляться вопросы после того, как 24 волонтера внезапно уволились из-за "этических моментов". Однако в начале января сооснователь организации Райан Мейер начал публиковать в соцсети X банковские выписки, которые показывали траты компании, не связанные с помощью Украине.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украина в 2026 году получит от США рекордно низкий объем военной помощи
25 декабря 2025, 03:46
"Мейер опубликовал страницы банковских выписок Mriya Report, которые показывали различные расходы на заправках в регионе Торонто, покупки в (американской сети магазинов электроники - ред.) Best Buy, в (сети хозяйственных магазинов - ред.) Home Depot, а также заказы пиццы", - отмечает газета.
Издание добавляет со ссылкой на сооснователя организации, что десятки тысяч долларов также были потрачены на оплату складов в Канаде, однако этот расход также не был связан с Украиной. Отмечается, что более 50 тысяч долларов США были выплачены разным чиновникам в совете директоров Mriya Report.
"Другие выплаты производились волонтерам и различным лицам за участие... в работе Mriya Report. Это было запрещено уставом... В частности, была произведена выплата в размере 2 тысяч долларов США (финскому блогеру, исследователю дезинформации - ред.) Пекке Каллиониеми", - пишет газета со ссылкой на Мейера.
Кроме того, организация также заплатила американскому предпринимателю, бывшему соратнику экс-юриста президента США Дональда Трампа Руди Джулиани Льву Парнасу за работу в качестве спикера. Это "разозлило многих волонтеров", указывает издание.
Ottawa Citizen подчеркивает, что неизвестно, ведет ли свою деятельность Mriya Report в данный момент. Издание сообщает со ссылкой на данные налогового управления США, что с октября 2025 организация указала Калифорнию в качестве места своего размещения. Газета также добавляет, что в 2024 году Mriya Report заработала около 368 тысяч долларов.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Каллас призвала ЕС немедленно усилить помощь Украине в сфере ПВО
9 января, 14:12
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
