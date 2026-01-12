Рейтинг@Mail.ru
ЕК представит план по ужесточению миграционной политики, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
13:04 12.01.2026
ЕК представит план по ужесточению миграционной политики, пишут СМИ
ЕК представит план по ужесточению миграционной политики, пишут СМИ
Еврокомиссия в феврале представит план по ужесточению миграционной политики, пишет портал Euractiv со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
https://ria.ru/20260111/germaniya-2067183794.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067232037.html
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064307325.html
Новости
в мире, сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК представит план по ужесточению миграционной политики, пишут СМИ

Euractiv: ЕК в феврале представит план по ужесточению миграционной политики

Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Еврокомиссия в феврале представит план по ужесточению миграционной политики, пишет портал Euractiv со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.
По данным издания, предстоящая к публикации пятилетняя стратегия по вопросам предоставления убежища и миграции предусматривает усиление мер по возвращению мигрантов, ужесточение погранконтроля, а также возможный пересмотр деятельности агентства ЕС по вопросам убежища.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Киеве высказались о судьбе сил ЕС после удара "Орешником"
11 января, 01:29
"Европейская комиссия планирует представить этот план в феврале вместе с новой визовой стратегией ЕС", - говорится в материале.
Портал отмечает, что документ определяет шесть приоритетов: дипломатия в сфере миграционной политики, укрепленные границы ЕС, справедливая, прочная и адаптируемая система миграции и предоставления убежища, возвратная миграция и выдача нелегальных мигрантов, легальные пути и трудовая мобильность, стратегическое использование финансовых ресурсов в сочетании с усиленной оперативной поддержкой.
По данным Euractiv, ЕК также рассматривает возможность проведения институциональных изменений. В частности, в документе говорится, что в 2026 году в учредительный регламент агентства ЕС по вопросам убежища могут быть внесены поправки, что позволит расширить роль ведомства.
Ранее газета Financial Times писала, что в столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США Дональда Трампа.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
11 января, 15:00
В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.
Пакт, который разрабатывался и переписывался почти 10 лет, предусматривает целую серию новых правил, регулирующих усиление контроля на внешних границах, более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение тех, кто не имеет права находиться на территории ЕС. Также реформа предполагает "справедливое" распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства "первой линии", сталкивающиеся с наплывом нелегалов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"За это придется заплатить". Украина стравила лидеров Евросоюза
26 декабря 2025, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
