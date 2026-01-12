ЕК представит план по ужесточению миграционной политики, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Еврокомиссия в феврале представит план по ужесточению миграционной политики, пишет портал Еврокомиссия в феврале представит план по ужесточению миграционной политики, пишет портал Euractiv со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

По данным издания, предстоящая к публикации пятилетняя стратегия по вопросам предоставления убежища и миграции предусматривает усиление мер по возвращению мигрантов, ужесточение погранконтроля, а также возможный пересмотр деятельности агентства ЕС по вопросам убежища.

"Европейская комиссия планирует представить этот план в феврале вместе с новой визовой стратегией ЕС", - говорится в материале.

Портал отмечает, что документ определяет шесть приоритетов: дипломатия в сфере миграционной политики, укрепленные границы ЕС, справедливая, прочная и адаптируемая система миграции и предоставления убежища, возвратная миграция и выдача нелегальных мигрантов, легальные пути и трудовая мобильность, стратегическое использование финансовых ресурсов в сочетании с усиленной оперативной поддержкой.

По данным Euractiv, ЕК также рассматривает возможность проведения институциональных изменений. В частности, в документе говорится, что в 2026 году в учредительный регламент агентства ЕС по вопросам убежища могут быть внесены поправки, что позволит расширить роль ведомства.

Дональда Трампа. Ранее газета Financial Times писала, что в столицах стран ЕС настаивают на более жестких миграционных мерах, которые в некоторых случаях перекликаются с политикой президента США

В мае 2024 года ЕС окончательно утвердил реформу, ужесточающую правила приема мигрантов из третьих стран. Ранее Европейский парламент на пленарной сессии большинством голосов одобрил этот проблемный закон, получивший название "Пакт о миграции и предоставлении убежища". Он призван способствовать борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми, а также ужесточить наказания за преступления в этой области в рамках Евросоюза. Странам было выделено два года на его внедрение в национальные системы.