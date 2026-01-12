Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компания Apple обогнала южнокорейскую Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году, ее доля на рынке составила 20%, следует из исследования аналитической Компания Apple обогнала южнокорейскую Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году, ее доля на рынке составила 20%, следует из исследования аналитической Counterpoint Research

Apple лидировала на мировом рынке смартфонов с долей в 20% и ростом продаж 10% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем среди пяти ведущих брендов", - говорится в сообщении. По итогам 2024 года первое место занимала Samsung

Индии и Юго-Восточной Азии. Как указывают аналитики организации, рост продаж Apple обусловлен расширением присутствия компании, а также увеличением спроса на развивающихся и средних рынках. Модель iPhone 17 приобрела значительную популярность в четвертом квартале после успешного запуска, в то время как iPhone 16 демонстрировал хорошие результаты в Японии

Второе место по доле на рынке смартфонов заняла южнокорейская Samsung, она составила в прошлом году 19%. Продажи компании за отчетный период выросли на 5% за счет спроса на модели серии Galaxy A, а также Galaxy Fold7 и S25 в премиум-сегменте.

Третье место вновь заняла китайская Xiaomi, ее доля на рынке составила 13%. Компания продемонстрировала стабильные показатели в 2025 году за счет устойчивого спроса на развивающихся рынках, а также баланса продаж флагманов и смартфонов среднего сегмента.

Четвертое и пятое места заняли китайские производители Vivo и OPPO, их общая доля на рынке составила 11%.

За пределами пятерки лидеров по продажам сильный рост показателей в 2025 году продемонстрировали Nothing и Google - на 31% и 25% соответственно.

В целом мировые поставки смартфонов по итогам 2025 года выросли на 2%, завершив в плюсе второй год подряд. Рынок сохранял динамику роста на протяжении всего года, в первую очередь благодаря премиализации.