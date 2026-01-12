Рейтинг@Mail.ru
Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году
18:44 12.01.2026 (обновлено: 18:45 12.01.2026)
Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году
Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году - РИА Новости, 12.01.2026
Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году
Компания Apple обогнала южнокорейскую Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году, ее доля на рынке составила 20%, следует из исследования... РИА Новости, 12.01.2026
Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году

Counterpoint Research: Apple обогнала Samsung по продажам смартфонов в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Компания Apple обогнала южнокорейскую Samsung и заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году, ее доля на рынке составила 20%, следует из исследования аналитической Counterpoint Research.
"Apple лидировала на мировом рынке смартфонов с долей в 20% и ростом продаж 10% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем среди пяти ведущих брендов", - говорится в сообщении. По итогам 2024 года первое место занимала Samsung.
iPhone 17 - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Apple представила линейку iPhone 17
9 сентября 2025, 22:40
Как указывают аналитики организации, рост продаж Apple обусловлен расширением присутствия компании, а также увеличением спроса на развивающихся и средних рынках. Модель iPhone 17 приобрела значительную популярность в четвертом квартале после успешного запуска, в то время как iPhone 16 демонстрировал хорошие результаты в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии.
Второе место по доле на рынке смартфонов заняла южнокорейская Samsung, она составила в прошлом году 19%. Продажи компании за отчетный период выросли на 5% за счет спроса на модели серии Galaxy A, а также Galaxy Fold7 и S25 в премиум-сегменте.
Третье место вновь заняла китайская Xiaomi, ее доля на рынке составила 13%. Компания продемонстрировала стабильные показатели в 2025 году за счет устойчивого спроса на развивающихся рынках, а также баланса продаж флагманов и смартфонов среднего сегмента.
Четвертое и пятое места заняли китайские производители Vivo и OPPO, их общая доля на рынке составила 11%.
iPhone - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone
10 октября 2025, 04:36
За пределами пятерки лидеров по продажам сильный рост показателей в 2025 году продемонстрировали Nothing и Google - на 31% и 25% соответственно.
В целом мировые поставки смартфонов по итогам 2025 года выросли на 2%, завершив в плюсе второй год подряд. Рынок сохранял динамику роста на протяжении всего года, в первую очередь благодаря премиализации.
Аналитики Counterpoint ожидают, что в 2026 году рынок смартфонов ожидает спад на фоне дефицита чипов и роста стоимости компонентов, поскольку производители процессоров отдают приоритет центрам искусственного интеллекта, а не смартфонам. Организация предполагает, что продажи сократятся в текущем году на 3%.
Девушка оплачивает покупку в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россиянам объяснили, почему нельзя прикладывать карту к смартфону
6 ноября 2025, 03:15
 
ЭкономикаЯпонияИндияЮго-Восточная АзияAppleSamsungGoogle
 
 
