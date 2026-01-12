Рейтинг@Mail.ru
В России расширили возможности неонатального скрининга - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/skrining-2067408076.html
В России расширили возможности неонатального скрининга
В России расширили возможности неонатального скрининга - РИА Новости, 12.01.2026
В России расширили возможности неонатального скрининга
Возможности неонатального скрининга расширены в России для диагностики еще двух наследственных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:38:00+03:00
2026-01-12T16:38:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
здравоохранение
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e04b97c6ba9b88b33fad1dfdc31de835.jpg
https://ria.ru/20260110/pravitelstvo-2067089619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4725f1d58d182039af5ad877324a9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, здравоохранение, здоровье - общество, здоровье
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здравоохранение, Здоровье - Общество, Здоровье
В России расширили возможности неонатального скрининга

Голикова: неонатальный скрининг в РФ расширили на 2 наследственных заболевания

CC0 / / Новорожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC0 / /
Новорожденный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможности неонатального скрининга расширены в России для диагностики еще двух наследственных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Расширение в соответствии с поручением президента неонатального скрининга на два наследственных заболевания", - сказала Голикова на совещании с вице-премьерами.
По ее словам, если заболевания будут выявлены, соответствующая помощь будет оказываться через фонд "Круг добра".
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России хотят ввести генетические тесты для будущих родителей
10 января, 09:40
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдравоохранениеЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала