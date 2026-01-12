В России расширили возможности неонатального скрининга

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Возможности неонатального скрининга расширены в России для диагностики еще двух наследственных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, если заболевания будут выявлены, соответствующая помощь будет оказываться через фонд "Круг добра".