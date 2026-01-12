https://ria.ru/20260112/skrining-2067408076.html
В России расширили возможности неонатального скрининга
В России расширили возможности неонатального скрининга - РИА Новости, 12.01.2026
В России расширили возможности неонатального скрининга
Возможности неонатального скрининга расширены в России для диагностики еще двух наследственных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:38:00+03:00
2026-01-12T16:38:00+03:00
2026-01-12T16:38:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
здравоохранение
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e04b97c6ba9b88b33fad1dfdc31de835.jpg
https://ria.ru/20260110/pravitelstvo-2067089619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4725f1d58d182039af5ad877324a9d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, здравоохранение, здоровье - общество, здоровье
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здравоохранение, Здоровье - Общество, Здоровье
В России расширили возможности неонатального скрининга
Голикова: неонатальный скрининг в РФ расширили на 2 наследственных заболевания