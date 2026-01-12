Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 12.01.2026 (обновлено: 17:41 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/sk-2067422598.html
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре - РИА Новости, 12.01.2026
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об учителе в Краснодаре, который допустил на уроке оскорбительные высказывания,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:40:00+03:00
2026-01-12T17:41:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20250404/novgorod-2009303002.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре

Бастрыкину доложат о расследовании ЧП с оскорблявшим учеников учителем алгебры

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об учителе в Краснодаре, который допустил на уроке оскорбительные высказывания, говорится в Telegram-канале ведомства.
В местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что преподаватель в городе Краснодаре допустил некорректные оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации во время занятий… Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки", - сообщили в СК.
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка, отметили в ведомстве.
В муниципальном центре управления Краснодара ранее сообщили, что учитель уже уволен из школы. В школе проводится педагогическое расследование, директор провела встречу с родителями. Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки.
Школьный кабинет - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Нижегородскую учительницу уволили за откровенные фото
4 апреля 2025, 12:48
 
ПроисшествияРоссияКраснодарКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала