Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об учителе в Краснодаре, который допустил на уроке оскорбительные высказывания, говорится в Telegram-канале ведомства.

В местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что преподаватель в городе Краснодаре допустил некорректные оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации во время занятий… Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки", - сообщили в СК.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка, отметили в ведомстве.