https://ria.ru/20260112/sk-2067422598.html
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре - РИА Новости, 12.01.2026
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об учителе в Краснодаре, который допустил на уроке оскорбительные высказывания,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:40:00+03:00
2026-01-12T17:40:00+03:00
2026-01-12T17:41:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20250404/novgorod-2009303002.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил доложить о ЧП с учителем в Краснодаре
Бастрыкину доложат о расследовании ЧП с оскорблявшим учеников учителем алгебры
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об учителе в Краснодаре, который допустил на уроке оскорбительные высказывания, говорится
в Telegram-канале ведомства.
В местных соцсетях и каналах мессенджеров распространилась аудиозапись, на которой, как утверждается, учитель алгебры грубо высказывается в адрес учеников. Он призывает детей, которые перебивают его, вести себя по-человечески, и одному из школьников напоминает, что попросил встать, а не ложиться.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что преподаватель в городе Краснодаре допустил некорректные оскорбительные высказывания в адрес граждан Российской Федерации во время занятий… Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки", - сообщили в СК.
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка, отметили в ведомстве.
В муниципальном центре управления Краснодара ранее сообщили, что учитель уже уволен из школы. В школе проводится педагогическое расследование, директор провела встречу с родителями. Информация передана в правоохранительные органы для правовой оценки.