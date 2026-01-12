Рейтинг@Mail.ru
СК назвал возможную причину гибели экс-главы Калининграда - РИА Новости, 12.01.2026
10:33 12.01.2026
СК назвал возможную причину гибели экс-главы Калининграда
СК назвал возможную причину гибели экс-главы Калининграда - РИА Новости, 12.01.2026
СК назвал возможную причину гибели экс-главы Калининграда
Гибель экс-главы Калининграда Евгения Любивого в Курганской области, по предварительным данным, произошла в результате несчастного случая – отравления... РИА Новости, 12.01.2026
2026
СК назвал возможную причину гибели экс-главы Калининграда

Экс-глава Калининграда Любивый мог погибнуть от отравления продуктами горения

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Гибель экс-главы Калининграда Евгения Любивого в Курганской области, по предварительным данным, произошла в результате несчастного случая – отравления продуктами горения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Курганской области.
Глава городского совета депутатов Калининграда Олег Аминов 9 января сообщил РИА Новости о гибели Любивого на охоте в Курганской области, назвав это трагическим случаем.
"Подтверждаем факт гибели. По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление продуктами горения", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о гибели Любивого в Курганской области.
В СУСК отметили, что инцидент произошел 7 января - по предварительным данным, это был несчастный случай.
Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области - политик, врач, доктор медицинских наук. В 1997 году окончил РГМУ им. Н.И. Пирогова по специальности "Лечебное дело". С 2017 года возглавлял городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). С 2018 года был главным внештатным специалистом - хирургом министерства здравоохранения Калининградской области, координировал проект "Здоровое будущее" от партии "Единая Россия" в регионе.
Любивый был избран депутатом городского совета депутатов Калининграда в сентябре 2021 года, по март 2023-го занимал пост главы городского округа "Город Калининград".
