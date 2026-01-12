Сийярто отреагировал на дерзкое требование Киева

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отказ США от финансирования Украины вынудит ЕС полностью содержать Киев, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Президент США высказался ясно. С момента своего избрания Америка для него всегда была на первом месте, и он не будет раздавать деньги американских избирателей бесплатно, поэтому очевидно, что Брюссель, исходя из своей военной политики, хочет отдать эти 800 миллиардов долларов Украине", — сказал он на пресс-конференции в Будапеште.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.