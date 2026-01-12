Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощница Байдена призвала молиться за Симоньян - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/simonyan-2067346603.html
Экс-помощница Байдена призвала молиться за Симоньян
Экс-помощница Байдена призвала молиться за Симоньян - РИА Новости, 12.01.2026
Экс-помощница Байдена призвала молиться за Симоньян
Экс-помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:10:00+03:00
2026-01-12T12:10:00+03:00
в мире
маргарита симоньян
сша
европа
индия
тара рид
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031393364_0:589:2048:1741_1920x0_80_0_0_d6af65397b1c8a87d55e741ba7f59ab1.jpg
https://ria.ru/20260111/maduro-2067281598.html
https://ria.ru/20260111/ssha-2067281761.html
сша
европа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031393364_0:551:2048:2087_1920x0_80_0_0_26a23f60341b0ac9b233432eb79d9cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маргарита симоньян, сша, европа, индия, тара рид, джо байден
В мире, Маргарита Симоньян, США, Европа, Индия, Тара Рид, Джо Байден
Экс-помощница Байдена призвала молиться за Симоньян

Экс-помощница Байдена Рид назвала Симоньян героиней и призвала молиться за нее

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян настоящей героиней и призвала молиться за нее.
"Мне нравится работать с RT, Маргарита Симоньян – героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней. Она пережила огромные трудности, но даже с запретом в Европе и США ей удалось переориентироваться на другие страны, открыть RT India", - сказала Рид, работающая обозревателем RT.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Симоньян отметила подвиг жены Мадуро
11 января, 23:36
В декабре Симоньян рассказывала, что начала третий курс химиотерапии, вернувшись из поездки из Индии, где открывала RT India. В сентябре она рассказывала, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит операция, а позднее сообщала, что вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто за нее переживал.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Симоньян рассказала о смене "вывески эпохи" в мире из-за действий США
11 января, 23:34
 
В миреМаргарита СимоньянСШАЕвропаИндияТара РидДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала