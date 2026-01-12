МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян настоящей героиней и призвала молиться за нее.