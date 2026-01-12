МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости назвала главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян настоящей героиней и призвала молиться за нее.
"Мне нравится работать с RT, Маргарита Симоньян – героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней. Она пережила огромные трудности, но даже с запретом в Европе и США ей удалось переориентироваться на другие страны, открыть RT India", - сказала Рид, работающая обозревателем RT.
В декабре Симоньян рассказывала, что начала третий курс химиотерапии, вернувшись из поездки из Индии, где открывала RT India. В сентябре она рассказывала, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит операция, а позднее сообщала, что вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто за нее переживал.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.