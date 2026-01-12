Рейтинг@Mail.ru
10:38 12.01.2026
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто
в мире, западная европа, венгрия, петер сийярто
В мире, Западная Европа, Венгрия, Петер Сийярто
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто

Сийярто: неожиданно холодная зима поставила Западную Европу на колени

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 янв - РИА Новости. Неожиданно суровые погодные условия зимой поставили страны Западной Европы на колени, а в Венгрии коллапса не случилось, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали", - сказал Сийяртов эфире программы "Час правды".
Новое требование Украины поразило Орбана
11 января, 17:05
 
