https://ria.ru/20260112/sijjarto-2067325617.html
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.01.2026
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто
Неожиданно суровые погодные условия зимой поставили страны Западной Европы на колени, а в Венгрии коллапса не случилось, заявил венгерский министр иностранных... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:38:00+03:00
2026-01-12T10:38:00+03:00
2026-01-12T10:38:00+03:00
в мире
западная европа
венгрия
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20260111/orban-2067247848.html
западная европа
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западная европа, венгрия, петер сийярто
В мире, Западная Европа, Венгрия, Петер Сийярто
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто
Сийярто: неожиданно холодная зима поставила Западную Европу на колени