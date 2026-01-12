Рейтинг@Mail.ru
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы - РИА Новости, 12.01.2026
04:06 12.01.2026
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы
Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы

РИА Новости: Shell готова начать инвестиции в нефтяную промышленность Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании.
Президент США Дональд Трамп ранее предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов. Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны подходит для строительства дорог.
"Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне.
В компании подчеркнули, что Shell сейчас располагает возможностями для инвестиций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые должны быть одобрены управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Shell ушла из Венесуэлы в 1975-1976 годы, когда власти страны национализировали свою нефтяную промышленность.
СМИ: Shell может активизировать проекты в Венесуэле после операции США
5 января, 01:38
 
