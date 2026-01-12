ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Британская нефтегазовая компания Shell готова начать инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы, заявили РИА Новости в компании.

"Мы готовы начать и с нетерпением ждем инвестиций (в Венесуэлу - ред.)", - сообщили агентству в концерне.