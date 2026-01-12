Антон Шалаев: ГОСТы должны обновляться

Знак ГОСТ на колбасе известен еще со времен СССР: и сейчас стандарты все также можно найти на упаковках товаров в магазинах, только теперь их стало гораздо больше. О том, что такое ГОСТ, и для чего он нужен, какие новые знаки появились на дорогах России, как будут регулироваться роверы, и почему автопроизводители отзывают свои машины, в интервью РИА Новости рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев. Беседовала Александра Веселова.

В России сегодня активно развиваются беспилотные технологии в автомобильном и авиационном транспорте. Когда появятся первые ГОСТы на такой транспорт?

– На самом деле первые стандарты уже есть – с 2023 года они применяются для верификации алгоритмов искусственного интеллекта на автомобильном транспорте в части оценки эксплуатационного состояния дороги, дорожной разметки, распознавания правил стоянки, обнаружения и распознавания сигналов светофоров. ГОСТы по моделям взаимодействия между датчиками, блоком объединения данных беспилотных колесных транспортных средств, мы предполагаем, появятся в первом полугодии 2026 года. Запрос такой есть. В области беспилотных авиационных систем такая программа уже существует. Она охватывает огромное количество всевозможных аспектов, свыше полутора десятков ГОСТов уже разработано.

– Какие правила применения дорожных знаков и разметки изменятся с января 2026 года?

– В этом году завершена работа по пересмотру ряда ГОСТов для оптимизации организации дорожного движения, повышения уровня безопасности на дорогах. Это поможет созданию более понятной, удобной и безопасной транспортной инфраструктуры на территории страны. Это также позволит сократить на дорогах уровень "визуального шума" без приведения к недопониманию со стороны водителей и пешеходов. Например, совмещение знаков скорости и искусственных неровностей.

Обновленные стандарты у нас появились в феврале 2025 года, но со сроком ввода в действие только в январе 2026 года. Таким образом, участники дорожного движения смогли познакомиться с новыми знаками. В ряде регионов в экспериментальном порядке уже опробовали новые знаки.

– Какие новые дорожные знаки появятся на дорогах России в 2026 году?

– Например, дорожный знак "осторожно, глухие", который в целом редко встречается в мировой практике. Он информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах, такие знаки могут быть установлены рядом с соответствующими медицинскими учреждениями.

– Коснутся ли обновления средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, например? Могут появиться специальные обозначения для них?

– Всевозможного рода средства индивидуальной мобильности за последние годы стали чрезвычайно популярны, в первую очередь, у жителей крупных городов. Это техническое новшество, которое привнесло с собой и достаточно существенные риски в сфере безопасности, потому что они никак не регулировались в целом. Первые ГОСТы в данной сфере появились в 2022 году на электрические средства индивидуальной мобильности и в конце 2024 года – на электровелосипеды (что, кстати, – разные виды изделий). Основная задача, которую должны решить эти ГОСТы – это защита от попадания на рынок небезопасной и некачественной продукции. Следующая задача – это оптимизация методов организации дорожного движения, уровня безопасности дорожного движения, что поможет, создать более понятную и удобную и безопасную транспортную инфраструктуру. Знаю, что МВД делает огромную работу в этом направлении.

– Также новшеством являются беспилотные доставщики – роверы. Планируются ли какие-то ГОСТы для них?

– Эта работа уже начата, и в 2026 году у нас должны появиться требования пока не по интегрированию роверов в уличное движение, а именно по классификации и общим требованиям безопасности.

– В 2025 году ряд автопроизводителей отзывали автомобили. Почему они это делают?

– Для начала отзывной кампании производитель или его официальный представитель информируют Росстандарт . Мы, в свою очередь, проверяем, насколько полностью учитываются потенциальные риски, связанные с выявленной опасностью для защиты здоровья и безопасности граждан, имущества или окружающей среды, насколько предлагаемые корректирующие действия способны их устранить. После согласования Росстандартом отзывной кампании изготовитель или официальный представитель изготовителя несет ответственность за ее реализацию, а Росстандарт контролирует ее исполнение. Все автомобили, которые попали в эту отзывную кампанию, должны пройти соответствующее ремонтное или сервисное воздействие со стороны производителя или его представителя. Без какой-либо оплаты со стороны потребителя. При этом отзывная кампания не имеет срока давности.

– Сколько автомобилей попали под отзывные кампании за все время действия этого механизма?

– Этот механизм на рынке автомобилей Росстандарт реализует с 2015 года. За все это время порядка семи миллионов автомобилей различных производителей и российских, и зарубежных через эти отзывные кампании прошли.

Если говорить о 2025 годе, по состоянию на середину декабря свыше 220 тысяч автомобилей прошли отзывные кампании. Это достаточно значимая цифра, и на мой взгляд, свидетельствует о том, что в целом в 2025 году автопроизводители продемонстрировали ответственность.

– Сотрудничают ли с Росстандартом производители китайских грузовиков Dongfeng, FAW и Sitrak? Устранили ли они проблемы, из-за которых был запрещен импорт и продажи ряда их моделей?

– В тех примерах, о которых вы говорите, речь шла не об отзывных кампаниях. Если бы производители, изначально выявив ту или иную проблему в транспортном средстве, начали соответствующие отзывные кампании сами, возможно, ситуация по запрету импорта и продаж ряда грузовиков была бы не столь значительна в 2025 году.

Прошедший год действительно стал показательным в части такой меры, как приостановка документов об одобрении типа целого ряда изготовителей – всего это коснулось около 60 тысяч единиц грузовой техники. При этом с рядом дистрибьюторов и производителей информация о возможных нарушениях прорабатывалась и до применения ограничений по выпуску в обращение, однако, конкретные меры со стороны автопроизводителей по подтверждению и устранению соответствующих нарушений тогда не предпринимались.

Сейчас официальные представительства изготовителей активно взаимодействуют с Росстандартом по вопросу устранения выявленных нарушений. По результатам проведения корректирующих действий в октябре, например, были сняты все ограничения с грузовиков Sitrak. Также сняты ограничения на днях и по отношению к шасси Foton. Shacman в свою очередь тоже уже согласовал с нами программу по устранению несоответствий, надеюсь, в ближайшее время ограничения будут сняты.

– Как в последние годы менялись ГОСТы на колбасу и другие мясные изделия, будут ли еще изменения в них и в связи с чем?

– ГОСТы на колбасу — это то, что потребители традиционно помнят и знают. Сегодня существует несколько десятков действующих стандартов на различные рода мясные изделия, в том числе на колбасные. Периодически они обновляются. Потребители часто задают вопрос: "А зачем менять ГОСТы? Мы помним, какие были советские колбасные изделия. Зачем актуализировать?" Но ведь технологии развиваются, и к сожалению, недобросовестные участники рынка тоже не стоят на месте. Поэтому становится все больше возможностей использовать добавки, которых раньше элементарно не существовало. Значит, нужны современные методы контроля для выявления подобных ингредиентов. Поэтому работа по обновлению ГОСТов касается в первую очередь совершенствования методов контроля, лабораторных испытаний, которые позволили бы нам более точно выявлять соответствие колбасных изделий.

– Какие новые ГОСТы на мясную продукцию разработаны Росстандартом в 2025 году?

– Важнейшее направление — это мясная продукция для детского питания. Например, в этом году появился очень важный ГОСТ на паштеты детские, которые предусмотрены в том числе для кормления совсем маленьких детей. Кстати, настолько детальных ГОСТов именно в отношении продуктов для детского питания в Советском Союзе не было, это новое для нас направление с учетом необходимости учета специфики питания ребенка. Установление требований в сфере детского питания — это не просто техническая работа, а важный вклад в здоровье будущих поколений.

– Вы как раз упомянули детское питание. Какой на сегодня статус по разработке и обновлению ГОСТов на детское молочное питание?

– В 2025 году работа по стандартизации в целом детского питания и по обновлению стандартов детского питания стала одним из основных приоритетов работы Росстандарта. В течение года в работе было более 20 ГОСТов по этой тематике — это беспрецедентное для нас значение. Кстати, работа заинтересовала и наших ближайших партнеров из Белоруссии в результате появился российско-белорусский план разработки стандартов в сфере детского питания на период до 2028 года.

Среди целого ряда стандартов на детское питание, появившихся в результате этой работы, есть те, которые для нас во многом вызывают определенную гордость, например, первый стандарт на питьевое низколактозное молоко для детского питания. Еще появился долгожданный ГОСТ на молочный коктейль для детей дошкольного и школьного возраста. Ребята очень любят этот вид продукции, и он достаточно распространен, в том числе в общеобразовательных учреждениях.

– В связи с чем появилась необходимость создания стандартов в области детского питания?

– Большинство видов специализированного пищевого сырья, используемого при производстве продукции детского питания, до недавнего времени оставались не стандартизированными. Кроме того, необходимо отметить, что до недавнего времени существовала определенная зависимость от импортного сырья – ключевые компоненты для производства детского питания завозились из-за рубежа, при этом своих стандартов и технических требований к этим ингредиентам импортеры не раскрывали. Поэтому наличие собственных понятных требований, разработанных с учетом всех заинтересованных сторон, крайне важно.

– На товарах в магазинах мы часто видим знак ГОСТа, однако, что значит для потребителей?

– Стандарты нужны тогда, когда необходимо установить единые и понятные правила производства товаров и оказания услуг, чтобы и производитель, и потребитель, и контролирующие органы, разговаривали "на одном языке" и могли точно понимать, каким требованиям должна соответствовать продукция. Стандарт определяет все: от состава сырья до метода проверки качества, поэтому наличие ГОСТа делает рынок более прозрачным и защищенным. Когда потребитель видит на упаковке знак или фразу "ГОСТ", это сообщает ему, что производитель добровольно взял на себя обязанность работать по более строгим, фиксированным нормам.

– Означает ли наличие ГОСТа у товаров их качество?

– К сожалению, нельзя здесь ставить знак равенства. Указание того, что продукция соответствует ГОСТу, – это та ответственность, которую на себя берет производитель. В соответствии с законодательством применение стандартов является добровольным. Однако, как только производитель делает публичное заявление о том, что его продукция соответствует стандарту, он берет на себя ответственность, и тогда ГОСТ для него становится обязательным. Проверка соответствия требованиям стандартов осуществляется как в рамках сертификации – обязательной или добровольной, так и в рамках контрольно-надзорных мероприятий по отдельным группа продукции.

– Что бывает с нарушителями, если написано ГОСТ, а ему не соответствует? Как это регулируется?

– Как только компании делают публичное заявление о том, что их продукция соответствует ГОСТу, стандарт для них становится обязательным. Они несут соответствующую ответственность. Если это не подтверждается, как минимум наступает административная ответственность за неисполнение публичного заявления.

Но бывает ситуация и гораздо сложнее, если несоответствие выявлено в ходе контроля надзорных мероприятий, и выявленные несоответствия связаны с требованиями к безопасности, в том числе несут угрозу жизни и здоровью, здесь может идти речь и об отзыве продукции с рынка по результатам контрольных и надзорных мероприятий.

– Как ГОСТы помогают бороться с контрафактом?