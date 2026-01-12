https://ria.ru/20260112/sevastopol-2067317621.html
Над Севастополем за ночь сбили четыре БПЛА
ПВО и силами Черноморского флота сбито четыре БПЛА над Севастополем за ночь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.01.2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. ПВО и силами Черноморского флота сбито четыре БПЛА над Севастополем за ночь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«
"За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 4 БПЛА", - сообщил губернатор в своем канале в Max.
По предварительной информации, в Балаклаве
осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома.
По его словам, на территории детского сада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа. На место сразу выехали спасатели, собрали небольшое количество мелких фрагментов (осколков), повреждений здания не зафиксировано. В поселке также посекло два автомобиля. Никто из людей не пострадал, отметил он.