Над Севастополем за ночь сбили четыре БПЛА
09:52 12.01.2026
Над Севастополем за ночь сбили четыре БПЛА
Над Севастополем за ночь сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 12.01.2026
Над Севастополем за ночь сбили четыре БПЛА
ПВО и силами Черноморского флота сбито четыре БПЛА над Севастополем за ночь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 12.01.2026
безопасность
севастополь
балаклава
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
балаклава
Над Севастополем за ночь сбили четыре БПЛА

ПВО и силы Черноморского флота за ночь сбили четыре БПЛА над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. ПВО и силами Черноморского флота сбито четыре БПЛА над Севастополем за ночь, люди не пострадали, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 4 БПЛА", - сообщил губернатор в своем канале в Max.

По предварительной информации, в Балаклаве осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома.
По его словам, на территории детского сада в Балаклаве утром обнаружили мелкие осколки от сбитого БПЛА у входа. На место сразу выехали спасатели, собрали небольшое количество мелких фрагментов (осколков), повреждений здания не зафиксировано. В поселке также посекло два автомобиля. Никто из людей не пострадал, отметил он.
