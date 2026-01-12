Рейтинг@Mail.ru
В московском ТЦ "Авиапарк" прокомментировали видео с птицами в сетках - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 12.01.2026 (обновлено: 15:41 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/setki-2067392626.html
В московском ТЦ "Авиапарк" прокомментировали видео с птицами в сетках
В московском ТЦ "Авиапарк" прокомментировали видео с птицами в сетках - РИА Новости, 12.01.2026
В московском ТЦ "Авиапарк" прокомментировали видео с птицами в сетках
В московском торговом центре "Авиапарк" заявили, что сетки-ловушки для птиц необходимы для обеспечения безопасности гостей, они не причиняют вред и не приводят... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:35:00+03:00
2026-01-12T15:41:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067392453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba1bdc1ff149011d85544d111796e5f8.jpg
https://realty.ria.ru/20250905/ptitsa-2039893249.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067392453_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2552867e09ce416bb2d3dee3c3f87ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
В московском ТЦ "Авиапарк" прокомментировали видео с птицами в сетках

В ТЦ "Авиапарк" заявили, что сетки-ловушки не причиняют вред птицам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТорговый центр "Авиапарк" в Москве
Торговый центр Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Торговый центр "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В московском торговом центре "Авиапарк" заявили, что сетки-ловушки для птиц необходимы для обеспечения безопасности гостей, они не причиняют вред и не приводят к гибели птиц.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором видно, что под потолком центра развесили ловушки для пернатых, в которых уже находятся несколько птиц.
Кадр видео, снятого посетителем ТЦ "Авиапарк"
Кадр видео, снятого посетителем ТЦ Авиапарк - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Кадр видео, снятого посетителем ТЦ "Авиапарк"
"Хотим объяснить, почему мы вынуждены принимать такие меры. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, мы обязаны препятствовать проникновению на территорию торгового центра птиц, а также грызунов и насекомых. Это необходимо для обеспечения безопасности гостей. Перед нами стоял сложный выбор метода, учитывая размеры торгового центра и количество способов проникновения птиц внутрь. Мы сознательно исключили все способы, которые могут причинить вред или привести к гибели птиц", - говорится в сообщении в Telegram-канале торгового центра.
Отмечается, что установленные сетки - это один из наиболее щадящих методов. Все птицы остаются живы и невредимы. Каждый вечер служба безопасности центра аккуратно освобождает птиц из сеток и выпускает их на волю.
"При этом мы согласны с вами, что этот метод выглядит не самым гуманным. Мы изучим альтернативные технологии отпугивания птиц, чтобы найти решение, которое будет эффективным, но менее заметным и вызывающим дискомфорт", - подчеркивается в сообщении.
Сова - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Что делать, если к вам в дом залетела птица?
5 сентября 2025, 10:00
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала